ФОТО: Похудевшая 40-летняя Елена Ваенга удивила поклонников

Елена Ваенга
 

Елена Ваенга. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Поклонники российской исполнительницы Елены Ваенги уже не первый раз отмечают, как сильно она постройнела за последнее время. На днях певица выложила в Инстаграм новое фото, в очередной раз приятно удивив фолловеров своими новообретенными формами.

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19 мая Елена Ваенга опубликовала в своем фотоблоге новый кадр, на котором позирует, снимая свое отражение в зеркале. На снимке заметно похудевшая за последние месяцы певица одета в черную блузку, заправленную в белую юбку-карандаш.

«Все. #барабанщицаиартистка уййййееееехала в Петербург (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — Прим. ред.)», — подписала фото Ваенга.

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все. #барабанщицаиартистка уййййееееехала в Петербург❤️

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Увидев новый кадр, подписчики не только оценили ее строгий наряд, дополненный аксессуарами Gucci, но и отметили, что сейчас она находится в лучшей форме, чем когда-либо.

«Молодец, похудела классно!», «Такая стройная)))», «Елена Владимировна, стройность ваша не знает «границ»!!! Вы очаровательно-великолепны!!!», «Какая стройная! Смотрю на Вас и думаю «и я смогу». А не могу....» — выразили свой восторг фолловеры.

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Напомним, что в начале года Елена Ваенга сильно похудела после череды болезней в ее семье. И пока одни поклонники советовали певице набрать хотя бы несколько килограммов, другие напротив, сочли, что в новом весе она стала выглядеть еще эффектнее.

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