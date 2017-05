Шепелев намерен обжаловать приговор суда по делу «Русфонда»

Я рад, что в деле «Русфонда» были расставлены точки над «и». Увы, суд принял решение взыскать 21 миллион рублей с наследников: родителей Жанны и нашего сына Платона. С другой стороны хорошо, что более ни у кого нет сомнений в том, кто снял благотворительные деньги. Ни я ни мой сын, разумеется к этим деньгам не прикасались, потому что не имели доступа к благотворительным счетам. Я чувствую колоссальное облегчение - очень тяжело жить в течение двух лет окруженному домыслами. Моя совесть чиста и репутация восстановлена. В суде были представлены доказательства, что собранные благотворительные средства за несколько недель до смерти Жанны были сняты со счета ее матерью Ольгой Фриске. Очевидно, что за несколько дней невозможно потратить эти деньги на лечение уже безнадежно больного, умирающего человека. Как они были потрачены мне не известно. Парадоксально, что суд никак не квалифицировал эти действия, не знаю как назвать это иначе как воровство. Не понимаю. Главное, по моему мнению, - Платон отвечать за это не должен. Я понимаю, насколько это дело важно для благотворительного движения в России и рад, что репутация благотворительного фонда "РусФонд" восстановлена. Но по-отцовски я негодую, потому что разменная монета в этой ужасной и стыдной истории мой единственный сын, который получил после погибшей мамы долги и бесконечные пересуды. Я буду продолжать бороться за единственно важное для меня в этой ситуации - благополучие и спокойствие моего сына и, разумеется, буду обжаловать это решение суда.

