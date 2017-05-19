Шепелев намерен обжаловать приговор суда по делу «Русфонда»

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев собирается оспорить решение суда, согласно которому родные покойной Жанны Фриске — ее родители и 4-летний сын Платон — обязаны вернуть благотворительной организации «Русфонд» почти 22 миллиона рублей. Такое заявление 34-летний телеведущий сделал на своей странице в Инстаграме.

19 мая стало известно о том, что Перовский суд Москвы постановил взыскать с родителей и несовершеннолетнего сына Жанны Фриске, законным представителем которого является его отец Дмитрий Шепелев, почти 22 миллиона рублей (344,7 тысяч евро - Прим. ред.) в пользу «Русфонда».

Однако

телеведущий намерен обжаловать решение высшей инстанции, ведь ни у него, ни у его сына не было доступа к благотворительным счетам.

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Об этом Дмитрий заявил накануне в своем Инстаграме.

По словам Шепелева, в ходе заседания были представлены доказательства того, что незадолго до смерти артистки деньги со счетов сняла ее мать Ольга Фриске. 34-летний телеведущий также отметил, что понятия не имеет, что стало с внушительной суммой. Но очевидно, что в тот момент эти средства уже невозможно было потратить на лечение певицы.

«Я понимаю, насколько это дело важно для благотворительного движения в России и рад, что репутация благотворительного фонда «РусФонд» восстановлена. Но

по-отцовски я негодую, потому что разменная монета в этой ужасной и стыдной истории мой единственный сын, который получил после погибшей мамы долги и бесконечные пересуды.

Я буду продолжать бороться за единственно важное для меня в этой ситуации — благополучие и спокойствие моего сына (орфография и пунктуация автора сохранены, — Прим. ред.)», — написал Шепелев в соцсети.

Напомним, что организация «Русфонд» заявила о хищении собранных на лечение Жанны Фриске средств в январе 2016 года и попросила возбудить уголовное дело.

В благотворительном фонде заявили, что в общей сложности было собрано более 25 миллионов рублей (391,7 тысяч евро - Прим. ред.), однако родственники певицы отчитались только о четырех потраченных миллионах.













Aizvērt В Москве попрощались с Жанной Фриске Ria Novosti/Scanpix Ria Novosti/Scanpix Ria Novosti/Scanpix Ria Novosti/Scanpix Ria Novosti/Scanpix Ria Novosti/Scanpix Ria Novosti/Scanpix







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