Шепелев намерен обжаловать приговор суда по делу «Русфонда»

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев собирается оспорить решение суда, согласно которому родные покойной Жанны Фриске — ее родители и 4-летний сын Платон — обязаны вернуть благотворительной организации «Русфонд» почти 22 миллиона рублей. Такое заявление 34-летний телеведущий сделал на своей странице в Инстаграме.
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19 мая стало известно о том, что Перовский суд Москвы постановил взыскать с родителей и несовершеннолетнего сына Жанны Фриске, законным представителем которого является его отец Дмитрий Шепелев, почти 22 миллиона рублей (344,7 тысяч евро - Прим. ред.) в пользу «Русфонда».
Однако
телеведущий намерен обжаловать решение высшей инстанции, ведь ни у него, ни у его сына не было доступа к благотворительным счетам.
Об этом Дмитрий заявил накануне в своем Инстаграме.
По словам Шепелева, в ходе заседания были представлены доказательства того, что незадолго до смерти артистки деньги со счетов сняла ее мать Ольга Фриске. 34-летний телеведущий также отметил, что понятия не имеет, что стало с внушительной суммой. Но очевидно, что в тот момент эти средства уже невозможно было потратить на лечение певицы.
«Я понимаю, насколько это дело важно для благотворительного движения в России и рад, что репутация благотворительного фонда «РусФонд» восстановлена. Но
по-отцовски я негодую, потому что разменная монета в этой ужасной и стыдной истории мой единственный сын, который получил после погибшей мамы долги и бесконечные пересуды.
Я буду продолжать бороться за единственно важное для меня в этой ситуации — благополучие и спокойствие моего сына (орфография и пунктуация автора сохранены, — Прим. ред.)», — написал Шепелев в соцсети.
Я рад, что в деле «Русфонда» были расставлены точки над «и». Увы, суд принял решение взыскать 21 миллион рублей с наследников: родителей Жанны и нашего сына Платона. С другой стороны хорошо, что более ни у кого нет сомнений в том, кто снял благотворительные деньги. Ни я ни мой сын, разумеется к этим деньгам не прикасались, потому что не имели доступа к благотворительным счетам. Я чувствую колоссальное облегчение - очень тяжело жить в течение двух лет окруженному домыслами. Моя совесть чиста и репутация восстановлена. В суде были представлены доказательства, что собранные благотворительные средства за несколько недель до смерти Жанны были сняты со счета ее матерью Ольгой Фриске. Очевидно, что за несколько дней невозможно потратить эти деньги на лечение уже безнадежно больного, умирающего человека. Как они были потрачены мне не известно. Парадоксально, что суд никак не квалифицировал эти действия, не знаю как назвать это иначе как воровство. Не понимаю. Главное, по моему мнению, - Платон отвечать за это не должен. Я понимаю, насколько это дело важно для благотворительного движения в России и рад, что репутация благотворительного фонда "РусФонд" восстановлена. Но по-отцовски я негодую, потому что разменная монета в этой ужасной и стыдной истории мой единственный сын, который получил после погибшей мамы долги и бесконечные пересуды. Я буду продолжать бороться за единственно важное для меня в этой ситуации - благополучие и спокойствие моего сына и, разумеется, буду обжаловать это решение суда.
Напомним, что организация «Русфонд» заявила о хищении собранных на лечение Жанны Фриске средств в январе 2016 года и попросила возбудить уголовное дело.
В благотворительном фонде заявили, что в общей сложности было собрано более 25 миллионов рублей (391,7 тысяч евро - Прим. ред.), однако родственники певицы отчитались только о четырех потраченных миллионах.Еще по этой теме