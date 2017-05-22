Пресняков откровенно рассказал о причине краха брака с Орбакайте

20 мая 49-летний российский певец Владимир Пресняков стал гостем программы «Секрет на миллион». Музыкант откровенно рассказал о личной жизни и объяснил, из-за чего разрушились его отношения с Кристиной Орбакайте.

В эфире передачи «Секрет на миллион» Владимир Пресняков признался, что старшая дочь Примадонны была его первой любовью.

Их роман начался в конце 80-х, когда Кристине было всего лишь 15 лет. А в 1991 году в семье артистов появился сын Никита.

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Однако счастье было недолгим: в 1996 году Орбакайте и Пресняков разорвали отношения.

Музыкант до сих пор переживает из-за расставания с Кристиной и считает, что в свое время поступил неправильно. Пресняков признался, что в молодости страдал пагубной зависимостью и вообще вел разгульный образ жизни.

«У нас была неспящая тусовка. Я гулял, пропадал ночами. Мы с Леней Агутиным могли встречать рассвет на Воробьевых горах, ходить по клубам. Кристина натерпелась. Были и другие женщины. Но мы уже были на грани расставания, и Кристину это не сильно задевало. О себе давала знать и прибалтийская кровь — мне никогда не говорили ничего», — поделился с Лерой Кудрявцевой певец.

Орбакайте на многое закрывала глаза и вместо переживаний решила сосредоточиться на своей карьере.

Владимир признался, что успех гражданской жены глубоко задел его: он не смог смириться с тем, что она стала настоящим лидером. В какой-то момент их отношения изжили себя.

Разрыв с Орбакайте дался Преснякову нелегко, но в тяжелый момент его поддержала Алла Пугачева. Теперь бывшим гражданским супругам удается поддерживать теплые отношения.

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