Беллуччи лучше? Фанаты разочарованы новой пассией Венсана Касселя

50-летний популярный французский актер Венсан Кассель после расставания с Моникой Белуччи наконец вышел в свет с новой спутницей. Ею оказалась 20-летняя модель с невероятно пышной шевелюрой Тина Кунаки.

Пара появилась вместе на Каннском кинофестивале, куда девушка прибыла, чтобы поддержать своего возлюбленного.

Отметим, что Тина регулярно делится яркими фотографиями, сделанными на Лазурном берегу. На большинстве снимков модель хвастается идеальной фигурой в откровенных купальниках.

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#BCN A post shared by Tina Kunakey Di Vita (@tinakunakey) on May 7, 2017 at 10:29am PDT

j'accepte la grande aventure d'être moi. @enzoiriarte 📸 A post shared by Tina Kunakey Di Vita (@tinakunakey) on Mar 30, 2017 at 10:12am PDT

А на днях модель впервые выложила в Instagram совместное фото с Касселем, которое вызвало неоднозначные отзывы пользователей.

Как отмечают многие поклонники, у девушки есть определенный шарм, но до аристократической красоты и обаяния Моники Белуччи модели пока далеко.

Paul Gauguin and I A post shared by Tina Kunakey Di Vita (@tinakunakey) on Jan 27, 2017 at 6:10am PST

Часть фанатов и вовсе заявили, что на опубликованном снимке Тина и Венсан выглядит скорее как отец и дочь. Известно, что Касселю в этом году исполнится 51 год.

i miss y'all terribly @enzoiriarte 📸 @psuarez7 @wolfguin @keepgoingkid @leadolier #CUBA A post shared by Tina Kunakey Di Vita (@tinakunakey) on Apr 4, 2017 at 10:36am PDT

В итоге большинство пользователей, сравнившие Тину и его экс-супругу, пришли к выводу, что Белуччи даже в 52 года выглядит более эффектно, чем ее молодая конкурентка.

Моника Беллуччи. Фото: REUTERS/Scanpix

К слову, итальянская актриса уже отметилась на кинофестивале в Каннах жарким поцелуем с 38-летним актером Алексом Луцем.



































































































































































































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