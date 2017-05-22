Шнуров назвал «Евровидение» сублимацией военных действий

 

Фото: Янис Шкапарс/TVNET

Российский исполнитель Сергей Шнуров, который является фронтменом скандально известной группы «Ленинград», прокомментировал конкурс «Евровидение». Певец критически высказался о конкурсе, сравнив с военными действиями.

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«Шоу просто раскачали и раздули, потому что соревновательный мотив сейчас превалирует. Фактически, сублимация военных действий», - отметил певец.

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Также фронтмен «Ленинграда» отметил, что сам не желает участвовать в подобном проекте: «Я, вообще, теннисист, а это — футбол».

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