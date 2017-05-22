Вера Глаголева прокомментировала слухи о своей тяжелой болезни

В Сети появилась информация, что заслуженная артистка России Вера Глаголева тяжело больна — интернет-пользователи предположили, что у 61-летней актрисы онкологическое заболевание. Слухи появились после того, как на днях Глаголеву видели в одной из клиник. Поклонники тут же забили тревогу. Мы связались с Верой Витальевной, чтобы узнать о состоянии ее здоровья.

Буквально за несколько часов интернет облетела шокирующая новость — Вера Глаголева попала в реанимацию из-за прогрессирующего онкологического заболевания. Журналисты дозвонились до Глаголевой и узнали, действительно ли она борется с недугом.

«Стоило один раз заехать в больницу, как все сразу же начали переживать, что со мной что-то случилось. Но все в порядке, поэтому мои поклонники могут не тревожиться. Сейчас я на съемках, у меня все хорошо», — рассказала актриса Woman.ru.

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Надо отметить, что голос у Глаголевой действительно был бодрым и жизнерадостным, так что причин для волнения нет.

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