Узнаете? Новая внешность Памелы Андерсон поразила поклонников

Известная канадская актриса и модель поразила всех своим внешним видом на Каннском кинофестивале.
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На красной дорожке Каннского кинофестиваля Памела Андерсон появилась в темном платье с внушительным декольте, а ее светлые локоны были уложены гелем. Также Памела отказалась от большого количества косметики, что сделало ее неузнаваемой.
Как сообщалось ранее, в этом году Каннский кинофестиваль проходит в 70-й раз. В течение 11 дней, с 17 до 28 мая в рамках фестиваля будут показаны 49 фильмов из 29 стран. 19 из них сразятся за главный приз - «Золотую пальмовую ветвь».
В официальную программу кинофестиваля вошли и два фильма снятых в Латвии - игровой фильм Сергея Лозницы «Кроткая» («A Gentle Creature») и полнометражный дебют словацкого режиссера Георга Кристофа «Out».
Также связь с нашей страной есть у еще одной ленты, представленной на Каннском кинофестивале - игровым фильмом режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь», в котором сыграл актер Нового Рижского театра Андрис Кейшс.Еще по этой теме