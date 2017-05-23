Узнаете? Новая внешность Памелы Андерсон поразила поклонников

 

Фото: EPA/Scanpix

Известная канадская актриса и модель поразила всех своим внешним видом на Каннском кинофестивале.

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На красной дорожке Каннского кинофестиваля Памела Андерсон появилась в темном платье с внушительным декольте, а ее светлые локоны были уложены гелем. Также Памела отказалась от большого количества косметики, что сделало ее неузнаваемой.

Памела Андерсон изменилась до неузнаваемости

Фото: Памела Андерсон изменилась до неузнаваемости0

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Как сообщалось ранее, в этом году Каннский кинофестиваль проходит в 70-й раз. В течение 11 дней, с 17 до 28 мая в рамках фестиваля будут показаны 49 фильмов из 29 стран. 19 из них сразятся за главный приз - «Золотую пальмовую ветвь».

В официальную программу кинофестиваля вошли и два фильма снятых в Латвии - игровой фильм Сергея Лозницы «Кроткая» («A Gentle Creature») и полнометражный дебют словацкого режиссера Георга Кристофа «Out».

Также связь с нашей страной есть у еще одной ленты, представленной на Каннском кинофестивале - игровым фильмом режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь», в котором сыграл актер Нового Рижского театра Андрис Кейшс.

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