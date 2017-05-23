В Швейцарии скончался легендарный «Джеймс Бонд» Роджер Мур

Roger George Moore
 

Roger George Moore. Фото: Reuters/Scanpix

Знаменитый британский актер Роджер Мур, ставший популярный во всем мире, сыграв Джеймса Бонда, скончался в возрасте 89 лет. Об этом со ссылкой на близких актера сообщили журналисты The Independent.

Как сообщили родственники актера на его официальной странице в Twitter, он умер в Швейцарии. По словам родных, Мур скончался от рака. Согласно завещанию Мура, он будет похоронен в Монако.

Роджер Мур воплощал на киноэкранах образ легендарного агента 007 на протяжении 12 лет, на его счету - семь фильмов бондианы. Мур был третьим Бондом - после Шона Коннери и Джорджа Лэзенби.

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Мур сыграл Бонда в таких фильмах, как «Живи и дай умереть» (Live and Let Die, 1973), «Человек с золотым пистолетом» (The Man with the Golden Gun, 1974), «Шпион, который меня любил» (The Spy Who Loved Me, 1977), «Лунный гонщик» (Moonrake, 1979), «Только для твоих глаз» (For Your Eyes Only, 1981), «Осьминожка» (Octopussy,1983) и «Вид на убийство» (A View to a Kill,1985). Общий бюджет этих лент составил 153,5 миллиона долларов, а кассовые сборы - почти 1,2 миллиарда.

Мур родился в 1927 году в Лондоне. Впервые появился в кино в конце 1940-х годов в качестве статиста. В возрасте 17 лет актер снялся в эпизодической роли в фильме «Цезарь и Клеопатра» (1945). Всемирную славу Роджеру Муру принесла роль Саймона Темплара в телесериале «Святой».

Начав играть Бонда в 1973-м и закончив в 1985 году, Роджер Мур остался актером, снимавшимся в бондиане дольше других исполнителей роли агента 007. Примечательно, что Мур - единственный из всех Бондов, который никогда не ездил в кадре на автомобиле Aston Martin, и единственный, кто получил по сценарию фильма Орден Ленина («Вид на убийство»).

После бондианы Роджер Мур продолжил сниматься в кино, однако так и не смог повторить успеха этих картин, поставленных по романам Яна Флеминга. В 2009 году он заявил, что завершил кинокарьеру. В рекламном ролике Олимпиады 2012 в Лондоне Мур вновь сыграл Бонда.

За благотворительную работу Роджер Мур в 1999 году был награжден орденом Британской империи 3-й степени. 4 июня 2003 года он получил орден Британской империи 2-й степени с присвоением титула Рыцаря.




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