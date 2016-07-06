Антуан Арно рассказал, чем его очаровала Наталья Водянова

Наталья Водянова и Антуан Арно
 

Наталья Водянова и Антуан Арно. Фото: REUTERS/ScanPix

35-летняя Наталья Водянова и 39-летний Антуан Арно счастливы вместе уже 6 лет. Недавно пара решила вспомнить самое начало своих отношений. В новом интервью бизнесмен раскрыл подробности знакомства с моделью и признался, что влюбился в нее сразу же.

Наталья Водянова стала героиней обложки летнего номера издания W magazine и дала совместное интервью со своим возлюбленным Антуаном Арно.

Бизнесмен вспомнил свою первую встречу с моделью и заявил, что она сразу же произвела на него неизгладимое впечатление: «Наталья даже не помнит эту встречу. А у меня отпала челюсть, когда увидел ее.

Что имею в виду: конечно, она очень красивая женщина, но еще и окружена особой аурой, которая дает о себе знать во взгляде».

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Тогда, в 2008 году, Водянова была еще замужем за Джастином Портманом, поэтому долгое время Наталья и Антуан пересекались только на светских мероприятиях. Но в 2011 году из новостей Арно узнал, что модель разводится со своим мужем, и решил сделать первый шаг.

we are here! #LoveBallFLV @nakedheartfoundation #fondationlouisvuitton #artofgiving @fondationlv

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Правда, лишь спустя несколько месяцев после приглашения Водянова смогла найти время, чтобы встретиться с бизнесменом в его квартире. Но

первое свидание прошло не очень гладко, и Наталья решила, что Антуан хочет остаться с ней друзьями.

Вскоре Арно нанес «ответный визит», о котором рассказал журналистам: «Там были не только дети Натальи, но и ее бабушка, дедушка, мама, а также пары с детьми. В какой-то момент одной из женщин стало плохо, у нее начался приступ панической атаки, поэтому пришлось вызвать скорую.

После этой встречи я почти каждые выходные ездил в Англию, где Наталья в то время жила, а потом предложил ей переехать в Париж и жить вместе… Я сказал, что хочу, чтобы у нас родились дети».

И Водянова действительно родила своему Арно двоих детей. К тому моменту у модели уже были два сына и дочь от Джастина Портмана.

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