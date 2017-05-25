Почему возмущенные зрители покинули концерт Аллы Пугачевой

Алла Пугачева
 

Алла Пугачева. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Известная российская певица Алла Пугачева кричала вслед уходящим зрителям, не желающим смотреть программу неизвестных артистов.

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Когда-то творческий дуэт Романа Карцева и Виктора Ильченко был изестен во всех уголках советских республик. Юмористические миниатюры артистов пользовались популярностью, а сама Пугачева на заре карьеры выступала на разогреве у дуэта.

В эфире передачи «Сегодня вечером» певица поделилась подробностями забавного казуса, который случился на одном из таких выступлений в начале 70-х годов.

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«Тогда были очень популярны летние концерты в парке имени Жданова, – вспомнила Алла. – Во втором отделении выступали Карцев и Ильченко, а в первое всегда ставили молодых и неизвестных артистов. Многие отказывались, так как публика специфическая. В один из вечеров там должны были петь я и Юлий Слободкин. У меня коленки трясутся, всего боимся».

Спустя несколько минут зрители стали покидать концертный зал, отправляясь на перекур вместо прослушивания безызвестных тогда артистов. Присутствующих возмутила необходимость ждать выступление настоящих кумиров целое отделение.

Пугачева призналась, что не растерялась, и закричала вслед удаляющейся публике: «Назад! Сесть всем! Поем вместе!».

Люди были настолько удивлены поведением певицы, что вернулись на свои места, а артистам удалось удерживать внимание до антракта.

«Это было безумно сложно. Мы старались из последних сил», – заключила Примадонна российского шоу-бизнеса.

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