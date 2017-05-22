Овдовевшая Мария Максакова резко похудела и подстриглась под мальчика

Мария Максакова во время похорон мужа
 

Мария Максакова во время похорон мужа. Фото: AP/Scanpix

39-летняя оперная дива Мария Максакова переживает очень сложный период после убийства своего мужа Дениса Воронкова. На днях она стала героиней одной из украинских программ, в которой рассказала о жизни после трагедии. Пользователи Сети с жаром бросились обсуждать не ее высказывания, а внешний вид.

Мария Максакова за последние годы практически полностью отказалась от экспериментов с прическами, поэтому белокурые локоны средней длины стали визитной карточкой оперной дивы.

Однако все изменилось после того, как 23 марта в Киеве был убит муж певицы Денис Вороненков.

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Сперва Мария сбросила около 10 килограммов за пару месяцев, а потом отстригла челку. В таком образе Максакова появилась на программе «Пусть говорят». Но оперная дива пошла дальше и сделала стрижку под мальчика.

Похудевшая Мария Максакова удивила стрижкой под мальчика Новый образ оперной дивы произвел настоящий фурор в Сети. Певица не только сбросила более десятка килограммов, но и распрощалась с волнистыми локонами. Журналисты отмечают, что Мария Максакова прекрасно выглядит, несмотря на недавние трагические события. Подробности на Starhit.ru #новости #шоубизнес #максакова #мариямаксакова

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Новый имидж певицы ее поклонники смогли оценить в программе «1+1» украинского канала ТСН, а также на страничке в Фейсбуке самой Марии.

Максакова. О Путине и Суркове. #ТСН #МарияМаксакова

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«Очень хорошо тебе с новой прической! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — Прим. ред.)», «Такие волосы, точнее прическа говорят о переживания. Ничего, будет все хорошо и прическа то же изменится», «Вам так здорово с новой стрижкой! Пусть новый образ привнесет в жизнь новые позитивные и радостные события!» — написали в комментариях интернет-пользователи. А вам нравится новый образ Марии Максаковой?

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