Как прошла долгожданная встреча родителей Жанны Фриске с ее сыном Платоном

На днях СМИ выяснили, что 34-летний Дмитрий Шепелев все-таки решил добровольно исполнять решение суда, постановившего, что его маленький сын Платон должен видеться с родней со стороны матери, Жанны Фриске. Мальчик впервые за три с лишним года встретился с бабушкой Ольгой, дедушкой Владимиром и тетей Натальей Фриске.
Как сообщили российским СМИ в Федеральной службе судебных приставов по Москве, на днях телеведущий Дмитрий Шепелев начал исполнять решение суда о том, что его сын
Платон должен регулярно — раз в месяц по 1,5 часа — видеться с родными своей мамы Жанны Фриске: бабушкой, дедушкой и тетей.
По словам представителя Московского управления судебных приставов Тимура Коробицына в интервью агентству ТАСС, первая встреча мальчика и его родственников, с которыми Дмитрий Шепелев долго враждовал, состоялась в минувшую субботу, 20 мая.
На ней присутствовали психолог, пристав и, разумеется, сам отец Платона. Но
говорит ли этот факт о том, что Дмитрий готов помириться с семейством Фриске, покажет время.
Пока же после свидания был установлен адаптационный период — 1 год, в течение которого встречи Шепелева-младшего и его близких со стороны умершей матери будут происходить не чаще раза в месяц в присутствии психолога или другого значимого для ребенка человека (например, няни) на нейтральной территории.
По прошествии года общение семьи Фриске и маленького Платона будет происходить чаще — 2 раза в месяц.
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