Как прошла долгожданная встреча родителей Жанны Фриске с ее сыном Платоном

На днях СМИ выяснили, что 34-летний Дмитрий Шепелев все-таки решил добровольно исполнять решение суда, постановившего, что его маленький сын Платон должен видеться с родней со стороны матери, Жанны Фриске. Мальчик впервые за три с лишним года встретился с бабушкой Ольгой, дедушкой Владимиром и тетей Натальей Фриске.

Как сообщили российским СМИ в Федеральной службе судебных приставов по Москве, на днях телеведущий Дмитрий Шепелев начал исполнять решение суда о том, что его сын

Платон должен регулярно — раз в месяц по 1,5 часа — видеться с родными своей мамы Жанны Фриске: бабушкой, дедушкой и тетей.

По словам представителя Московского управления судебных приставов Тимура Коробицына в интервью агентству ТАСС, первая встреча мальчика и его родственников, с которыми Дмитрий Шепелев долго враждовал, состоялась в минувшую субботу, 20 мая.

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#моймаленькийпринц👑 безумно скучаю...скоро тебе 4 годика, так быстро летит время... A post shared by Natalia Friske (@friske_natalia) on Mar 28, 2017 at 4:29am PDT

На ней присутствовали психолог, пристав и, разумеется, сам отец Платона. Но

говорит ли этот факт о том, что Дмитрий готов помириться с семейством Фриске, покажет время.

Пока же после свидания был установлен адаптационный период — 1 год, в течение которого встречи Шепелева-младшего и его близких со стороны умершей матери будут происходить не чаще раза в месяц в присутствии психолога или другого значимого для ребенка человека (например, няни) на нейтральной территории.

По прошествии года общение семьи Фриске и маленького Платона будет происходить чаще — 2 раза в месяц.





Мама рада, это первый день рождения за 4 года, когда она улыбнулась...приехали внуки ее родной старшей сестры.., это далеко не все внуки))) мы большая дружная семья) A post shared by Natalia Friske (@friske_natalia) on May 1, 2017 at 9:05am PDT

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