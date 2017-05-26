Серебренников впервые прокомментировал ситуацию с обысками: «Правду говорить легко»

Кирилл Серебренников
 

Кирилл Серебренников. Фото: Ieva Čīka / LETA

Художественный руководитель «Гоголь-центра», российский режиссер Кирилл Серебренников впервые прокомментировал ситуацию с обысками и расследованием в связи с предполагаемыми хищениями госсубсидий.

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"Иногда в жизни происходят события, к которым ты не готов, не можешь быть готов, - именно это случилось со мной и моими друзьями, коллегами по проекту "Платформа". В этом проекте за три года участвовало огромное количество лучших в России молодых композиторов, музыкантов, актеров, режиссеров, художников, хореографов, танцоров, теоретиков и практиков искусства, а главное - зрителей, которые постоянно приходили на наши события.

"Платформа" - это то, чем я и те, кто к этой программе причастен, гордимся и что делало нас счастливыми эти три года.

Теперь мы будем доказывать, что проект "Платформа" был, что он состоялся. Мы это докажем. Правду говорить легко. Даже если обстоятельства, в которых ты должен ее произносить, являются результатом чудовищной несправедливости", -

написал Серебренников в Facebook.

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«Но мы спокойны. Мы все вместе. Мы готовы к любым вопросам, и нам нечего скрывать», - заверил режиссер.

Он поблагодарил коллектив, коллег и зрителей за поддержку.

«Эти сложные дни могут подорвать веру в людей, в справедливость, в здравый смысл, а у нас - наоборот! - столько любви, столько веры, столько поддержки, что это невозможно забыть и даже невозможно вместить в одно человеческое сердце.

Спасибо. Спасибо. Спасибо. Я вас всех очень люблю», - признался Кирилл Серебренников.

Дело «Седьмой студии»

23 мая следователи провели обыски в «Гоголь-центре», дома у худрука театра Кирилла Серебренникова и еще по 16 адресам, и не только в Москве, в рамках расследования уголовного дела о хищении 200 миллионов рублей (около 3 млн евро - Прим. ред.), выделенных государством основанной Серебренниковым «Седьмой студии» на развитие и популяризацию искусства.

Серебренникова после обысков доставили в Следственный комитет РФ и допросили в качестве свидетеля по этому делу, а затем отпустили под обязательство о явке к следователю.

С обыском также пришли на квартиру к директору Российского академического молодежного театра, экс-руководителю департамента господдержки искусства и народного творчества Министерства культуры Софье Апфельбаум, которая подписывала договоры с Серебренниковым от Минкульта. Ее также допросили в качестве свидетеля.

В ночь на 24 мая представитель столичного управления СК Юлия Иванова сообщила, что в рамках этого дела задержаны экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, который в настоящее время возглавляет театр имени Федора Волкова в Ярославле, а также бывший главный бухгалтер Нина Масляева. Им вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ранее в СК сообщали, что упомянутые 200 миллионов рублей были похищены неустановленными лицами из числа руководства «Седьмой студии» с 2011-го по 2014 год путем вывода этих денег на счета подконтрольной им фирмы и дальнейшего обналичивания.

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