Российская актриса Елена Яковлева рассказала о запрете на въезд на Украину

Народная артистка России Елена Яковлева рассказала, что ехала в Украину к своим родственникам в Харькове, передает РБК.
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Госпогранслужба вчера заявила, что не пустила в Украину Елену Яковлеву и ввела запрет на ее въезд в страну на 3 года, так как актриса посещала Крым вопреки украинским законам.
По ее словам, о запрете ее уведомили в Харькове.
«Я сейчас нахожусь в зоне пограничного контроля. Меня не впускают в страну, жду отправки обратно в Москву. Я ехала к своим родителям, брату и другим родственникам, которые живут в Харькове», -
сказала Яковлева.
По ее словам, причиной отказа въезда в страну стало то, что она посещала Крым в 2015–2016 году.
«Но я не в курсе, когда у них вышел этот закон и стало всё запрещено. Когда я была последний раз в Крыму, я не помню», - отметила она.
Напомним, что в апреле российскую актрису Воробей не пустили в Украину. В том же месяце певицу Лолиту не пустили в Украину.Еще по этой теме