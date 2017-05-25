Российская актриса Елена Яковлева рассказала о запрете на въезд на Украину

Елена Яковлева
 

Елена Яковлева. Фото: COVI/Scanpix

Народная артистка России Елена Яковлева рассказала, что ехала в Украину к своим родственникам в Харькове, передает РБК.

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Госпогранслужба вчера заявила, что не пустила в Украину Елену Яковлеву и ввела запрет на ее въезд в страну на 3 года, так как актриса посещала Крым вопреки украинским законам.

По ее словам, о запрете ее уведомили в Харькове.

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«Я сейчас нахожусь в зоне пограничного контроля. Меня не впускают в страну, жду отправки обратно в Москву. Я ехала к своим родителям, брату и другим родственникам, которые живут в Харькове», -

сказала Яковлева.

По ее словам, причиной отказа въезда в страну стало то, что она посещала Крым в 2015–2016 году.

«Но я не в курсе, когда у них вышел этот закон и стало всё запрещено. Когда я была последний раз в Крыму, я не помню», - отметила она.

Напомним, что в апреле российскую актрису Воробей не пустили в Украину. В том же месяце певицу Лолиту не пустили в Украину.

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