Андрей Данилко впервые рассказал о личной жизни

Андрей Данилко
 

Андрей Данилко. Фото: Кадр из видео

43-летний Андрей Данилко не афиширует свою личную жизнь и старается держать ее под замком. Однако в недавнем интервью знаменитый украинский артист все же прокомментировал отсутствие семьи и заявил, что любит оставаться в одиночестве, чтобы отдохнуть от постоянного общения с людьми.

Несмотря на ошеломительный успех, который обрушился на Андрея Данилко в нулевые годы, артисту, ставшему мировой знаменитостью благодаря образу Верки Сердючки, так и не удалось обзавестись своей семьей.

В новом интервью порталу «Вести» и объяснил, почему до сих пор не женился:

«Пришел такой возраст, когда не хочется семьи вообще. Мне хотелось семьи, когда было 22 года. А потом с годами все меньше и меньше, а сейчас вообще не хочется.

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Мне надо быть одному и иметь свою закрытую территорию. Думаю, это связано с перенасыщением общения с людьми».

Свою усталость от постоянного пристального внимания общества Андрей считает болезнью: «У меня, скорее, социофобия, и она возникает у меня от усталости.

Я помню, неделю был на море — загорел, успокоился, не пил кофе и стал даже лучше спать. Так я сам себе удивился — я начал в магазине общаться и даже кого-то смешить».

Также артист добавил, что

в больших скоплениях людей он страшно боится, что его узнают.

Однажды ему пришлось даже убегать от толпы поклонников и прятаться в медпункте, откуда его тайно вывели и проводили к машине.


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