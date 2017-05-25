Богатые тоже плачут: супругу Шварцнеггера оштрафовали прямо на улице

 

Фото: Coleman-Rayner/Vida Press

Для супруги «Терминатора» Альнольда Шварцнеггера поход по магазинам Лос-Анджелеса на днях закончился плачевно. Муж, с которым она не живет уже долгое время, давно не губернатор Калифорнии, а Мария Шрайвер - не Леди штата, так что ей пришлось побывать в роли «простой смертной», что и заснялии на фото папарацци.

Женщина не смогла избежать наказания и получила от офицера полиции штраф за неправильную парковку.

Судя по фото, которые сделали папарацци, Мария была несколько удручена, но правила для всех едины.

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Сумма штрафа неизвестна, но проблем с оплатой у нее точно не будет. Ведь Мария Шрайвер принадлежит к семье Кеннеди, и с миллионами у нее все в порядке.

Фото: Coleman-Rayner/Vida Press

Фото: Coleman-Rayner/Vida Press

Фото: Coleman-Rayner/Vida Press

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