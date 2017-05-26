Наталья Тумшевиц встретила своего единственного и планирует свадьбу мечты

Латвийская певица и патронесса Рижского бала Наталья Тумшевиц никогда не спешила с замужеством, так как знала, что это серьезный выбор и он на всю жизнь. Недавно Наталья обручилась с сыном известного кардиолога Андрея Эрглиса Кристапом Эрглисом, с которым ее связали романтические отношения после двух лет дружбы.

«Сразу понять, что возлюбленный - твой единственный, сложно. Только время может показать, что человек рядом твой. В жизни все должно быть взаимно, если этого нет, то не нужно терять время. Отношения должны приносить радость, а неболь» - говорит Наталья.

Певица добавляет, что сначала они с Кристапом просто дружили, но постепенно мужчина завоевал ее сердце своими поступками.

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«Предложение было особенным, романтичным и неожиданным. Нью-Йорк в моей жизни занимает особое место - там училась в университете и играла в теннис. Кристап знал, насколько близок мне этот город, поэтому сделал предложение именно там.

Этот момент мне запомнится навсегда», - поделилась воспоминаниями Тумшевиц.

Фото: Пресс-фото

По словам исполнительницы, у нее не было детской месты о пышной свадьбе, но она понимает, что все случается тогда, когда должно случиться.

«Никогда не спешу, потому что считаю, что брак - вещь серьезная, и в случае правильного выбора - на всю жизнь. Я серьезная женщина и уважаю как отношения, так и человека рядом.

В детстве читала много сказок и всегда восхищалась свадьбами принцесс и принцев. Вот так и хотела бы - как в сказке», - отметила певица.

Фото: Из личного архива

Напомним, латвийская певица Наталья Тумшевиц приняла участие в рейтинговом проекте Первого канала «Фабрика звезд» в 2007 году. В 2009-м певица принимала участие в латвийском отборочном туре «Евровидения» и заняла третье место.

Сейчас Наталья является патронессой Рижского бала и занимается музыкой.

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