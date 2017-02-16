Певица Нюша официально представила публике будущего мужа

26-летняя российская певица Нюша больше не собирается скрывать своего возлюбленного, 36-летнего Игоря Сивова. На днях жених и невеста появились вместе на торжественном закрытии сезона КХЛ. Певица и экс-участник КВН, по мнению поклонников Шурочкиной, прекрасно смотрелись рядом друг с другом.
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В январе 2017 года Нюша поделилась со своими подписчиками радостной новостью о том, что она выходит замуж.
Долгое время певица предпочитала не афишировать свою личную жизнь и скрывала имя избранника, но после того, как он сделал предложение, она опубликовала совместное фото и впервые рассказала о нем в интервью.
На днях будущие супруги вместе появились на торжественной церемонии закрытия сезона Континентальной хоккейной лиги, которая прошла в концертном зале Барвиха Luxury Village.
На протяжении вечера влюбленные с удовольствием позировали многочисленным фотографам и шутили со сцены, куда их пригласили для вручения наград имени Андрея Старовойтова и Михаила Галиновского лучшим судьям КХЛ.
Поклонники сошлись во мнении, что Нюша и Игорь прекрасно смотрятся вместе.
Дорогие мои, мир в наших руках ✊Именно мы, как богини - покровительницы рода человеческого, поддерживаем гармонию и ответственны за взаимопанимание☝️️С Международным женским днём!!!Мы такие разные, но все без исключения созданы для любви❤️ Пусть именно она и правит нашим миром✨ #nyusha #нюша #однаиз #богинялюбви #8марта #womansday
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