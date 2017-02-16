Певица Нюша официально представила публике будущего мужа

26-летняя российская певица Нюша больше не собирается скрывать своего возлюбленного, 36-летнего Игоря Сивова. На днях жених и невеста появились вместе на торжественном закрытии сезона КХЛ. Певица и экс-участник КВН, по мнению поклонников Шурочкиной, прекрасно смотрелись рядом друг с другом.

В январе 2017 года Нюша поделилась со своими подписчиками радостной новостью о том, что она выходит замуж.

Долгое время певица предпочитала не афишировать свою личную жизнь и скрывала имя избранника, но после того, как он сделал предложение, она опубликовала совместное фото и впервые рассказала о нем в интервью.

Реклама

На днях будущие супруги вместе появились на торжественной церемонии закрытия сезона Континентальной хоккейной лиги, которая прошла в концертном зале Барвиха Luxury Village.

На протяжении вечера влюбленные с удовольствием позировали многочисленным фотографам и шутили со сцены, куда их пригласили для вручения наград имени Андрея Старовойтова и Михаила Галиновского лучшим судьям КХЛ.

Поклонники сошлись во мнении, что Нюша и Игорь прекрасно смотрятся вместе.

😻 #morning #becauseimhappy #lovemygirls #bestfriends #нюша #nyusha A post shared by Nyusha (@nyusha_nyusha) on May 18, 2017 at 10:37pm PDT

#моментысчастья ✨✨✨ A post shared by Nyusha (@nyusha_nyusha) on Feb 16, 2017 at 9:16am PST

Еще по этой теме