Певица Нюша официально представила публике будущего мужа

 

Фото: instagram.com

26-летняя российская певица Нюша больше не собирается скрывать своего возлюбленного, 36-летнего Игоря Сивова. На днях жених и невеста появились вместе на торжественном закрытии сезона КХЛ. Певица и экс-участник КВН, по мнению поклонников Шурочкиной, прекрасно смотрелись рядом друг с другом.

Еще по этой теме

В январе 2017 года Нюша поделилась со своими подписчиками радостной новостью о том, что она выходит замуж.

Долгое время певица предпочитала не афишировать свою личную жизнь и скрывала имя избранника, но после того, как он сделал предложение, она опубликовала совместное фото и впервые рассказала о нем в интервью.

Реклама

На днях будущие супруги вместе появились на торжественной церемонии закрытия сезона Континентальной хоккейной лиги, которая прошла в концертном зале Барвиха Luxury Village.

На протяжении вечера влюбленные с удовольствием позировали многочисленным фотографам и шутили со сцены, куда их пригласили для вручения наград имени Андрея Старовойтова и Михаила Галиновского лучшим судьям КХЛ.

Поклонники сошлись во мнении, что Нюша и Игорь прекрасно смотрятся вместе.

😻 #morning #becauseimhappy #lovemygirls #bestfriends #нюша #nyusha

A post shared by Nyusha (@nyusha_nyusha) on

#моментысчастья ✨✨✨

A post shared by Nyusha (@nyusha_nyusha) on

Еще по этой теме
Стало известно, сколько зарабатывает певица Нюша

Стало известно, сколько зарабатывает певица Нюша

«Мое сердце несвободно»: у Нюши роман с советником президента

«Мое сердце несвободно»: у Нюши роман с советником президента

Помолвленная Нюша похвасталась кольцом с бриллиантом

Помолвленная Нюша похвасталась кольцом с бриллиантом


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 210000 EUR
Квартира
Квартира, Mārupe, 168000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 149000 EUR

reklama.vesti.lv

Вступили в силу новые правила для водителей Новости

Вступили в силу новые правила для водителей

В Саласпилсе ищут Сергея, «наследившего» на чужой территории Новости

В Саласпилсе ищут Сергея, «наследившего» на чужой территории

В Сети показали медведя атакующего охотника Hi-Tech

В Сети показали медведя атакующего охотника

Туфли-голуби разлетелись по Сети: не хотите такие? Wo&Men

Туфли-голуби разлетелись по Сети: не хотите такие?

СМИ: Ученые отыскали Ноев ковчег Hi-Tech

СМИ: Ученые отыскали Ноев ковчег

Российские исполнители

Певцы

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 