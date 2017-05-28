42-летний Андрей Губин не жалеет, что до сих пор не женат

 

Фото: Кадр из видео

В последнее время Андрей Губин крайне редко дает интервью и усердно старается отгородиться от общества. Однако на днях исполнитель хита «Такие девушки как звезды» решился рассказать о том, почему он до сих пор не обзавелся семьей.

Еще по этой теме

После смерти родителей у популярнейшего артиста эстрады Андрея Губина начались серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых ему пришлось покинуть сцену.

Постоянные лицевые боли не дают ему ни петь, ни улыбаться.

Прошло уже 10 лет с тех пор, как любимцу миллионов девушек поставили неутешительный диагноз «левосторонняя прозопалгия» (болезнь нервной системы, из-за которой человек испытывает постоянные боли в лицевых мышцах, — прим. ред.).

Реклама

Сейчас Андрей живет очень скромно, занимается своим здоровьем и лишь изредка дает интервью прессе.

Так, на днях Губин ответил на вопросы журналистов портала Sobesednik.ru, в том числе он рассказал, почему до сих пор не женился.

«Может, это жестоко звучит, но я не жалею, что не женился до сих пор. У меня не было девушки, на которой я бы хотел жениться. У меня болит лицо, мне не до детей... Забота о детях — это проявление некой силы, а я за собой уследить не могу. У меня губы синеют, все тело разваливается», — посетовал Андрей.

Впрочем

несостоявшаяся личная жизнь Губина, видимо, все же сказалась на самооценке артиста — певец стал стеснительным и практически перестал общаться с людьми.



Еще по этой теме
Как живет звезда 90-х Андрей Губин

Как живет звезда 90-х Андрей Губин

Певица, разбившая жизнь Андрею Губину, впервые дала интервью

Певица, разбившая жизнь Андрею Губину, впервые дала интервью

Помолодевший Андрей Губин произвел фурор в Сети

Помолодевший Андрей Губин произвел фурор в Сети


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 52500 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 3450 EUR
Дом
Дом, Rīga, 340000 EUR

reklama.vesti.lv

Латвийка играет в лотерею с 18-ти лет; ей наконец повезло Новости

Латвийка играет в лотерею с 18-ти лет; ей наконец повезло

В Лиепае женщина спасла незнакомца от неприятной ситуации Новости

В Лиепае женщина спасла незнакомца от неприятной ситуации

7 лайфхаков для удобства и порядка в доме: спасибо скажете! Wo&Men

7 лайфхаков для удобства и порядка в доме: спасибо скажете!

В Риге открылось необычное кафе без правил Новости

В Риге открылось необычное кафе без правил

Битые авто со скрученным пробегом: как раскрыть обман продавца Новости

Битые авто со скрученным пробегом: как раскрыть обман продавца

Российские исполнители

Певцы

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
LIELO KLIENTU TIRDZNIECĪBAS ...
LIELO KLIENTU TIRDZNIECĪBAS ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 