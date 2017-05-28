42-летний Андрей Губин не жалеет, что до сих пор не женат

В последнее время Андрей Губин крайне редко дает интервью и усердно старается отгородиться от общества. Однако на днях исполнитель хита «Такие девушки как звезды» решился рассказать о том, почему он до сих пор не обзавелся семьей.
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После смерти родителей у популярнейшего артиста эстрады Андрея Губина начались серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых ему пришлось покинуть сцену.
Постоянные лицевые боли не дают ему ни петь, ни улыбаться.
Прошло уже 10 лет с тех пор, как любимцу миллионов девушек поставили неутешительный диагноз «левосторонняя прозопалгия» (болезнь нервной системы, из-за которой человек испытывает постоянные боли в лицевых мышцах, — прим. ред.).
Сейчас Андрей живет очень скромно, занимается своим здоровьем и лишь изредка дает интервью прессе.
Так, на днях Губин ответил на вопросы журналистов портала Sobesednik.ru, в том числе он рассказал, почему до сих пор не женился.
«Может, это жестоко звучит, но я не жалею, что не женился до сих пор. У меня не было девушки, на которой я бы хотел жениться. У меня болит лицо, мне не до детей... Забота о детях — это проявление некой силы, а я за собой уследить не могу. У меня губы синеют, все тело разваливается», — посетовал Андрей.
Впрочем
несостоявшаяся личная жизнь Губина, видимо, все же сказалась на самооценке артиста — певец стал стеснительным и практически перестал общаться с людьми.
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