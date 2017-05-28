СМИ: Больной раком Хворостовский срочно госпитализирован

Оперный певец Дмитрий Хворостовский, который вот уже на протяжении нескольких лет борется с раком, попал в больницу. О состоянии здоровья исполнителя ничего неизвестно.
- Опухоль мозга вновь атаковала Дмитрия Хворостовского 25 февраля 2017 г.
- Больной Хворостовский держится из последних сил 3 февраля 2017 г.
- Злой рок Хворостовского: близкие артиста рассказали о свалившихся на него несчастьях 14 января 2017 г.
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.
В декабре 2016 года сообщалось, что Хворостовский перенес ряд концертов из-за болезни и необходимости прохождения курса лечения.
Впервые после отмены ряда выступлений певец вышел на сцену в конце апреля этого года.Еще по этой теме