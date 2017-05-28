СМИ: Больной раком Хворостовский срочно госпитализирован

Оперный певец Дмитрий Хворостовский, который вот уже на протяжении нескольких лет борется с раком, попал в больницу. О состоянии здоровья исполнителя ничего неизвестно.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.

В декабре 2016 года сообщалось, что Хворостовский перенес ряд концертов из-за болезни и необходимости прохождения курса лечения.

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Впервые после отмены ряда выступлений певец вышел на сцену в конце апреля этого года.

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