ВИДЕО: Максим Галкин показал, где живет с Аллой Пугачевой и детьми

40-летний Максим Галкин и 68-летняя Алла Пугачева вместе с двумя своими детьми сейчас проживают во внушительных размеров особняке в деревне Грязь. На днях российский телеведущий решил провести фолловерам маленькую экскурсию по своим владениям.
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В московский регион наконец-то приходит долгожданное тепло, и на радостях Максим Галкин решил записать видео и сделать несколько снимков своего роскошного дома, утопающего в зелени.
«Россия — любовь моя! Даже в контрастах хороша! И это с разницей в две недели! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.)» — подписал Максим ролик, смонтированный из кадров, на которых то идет мокрый снег, то светит яркое солнце.
За считаные часы фотографии и видео собрали более 15 тысяч «лайков», а в комментариях интернет-пользователи приняли обсуждать внешний вид жилища: «Красивый дом!И вокруг дома очень уютно», «Красота! Замок маленькой принцессы и принца», «Просто потрясающе красиво! Такие виды», «Современный дворец».
Также фолловеры юмориста попросили его в следующий раз показать внутреннее убранство дома, в котором Галкин живет с Пугачевой и двумя очаровательными детьми.