Куценко рассказал, почему Порошина прогнала его, оставшись с грудным ребенком на руках

Гоша Куценко
 

Гоша Куценко. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

27 мая гостем популярной программы «Секрет на миллион» стал 50-летний Гоша Куценко. В студии Леры Кудрявцевой российский актер вспомнил о своем головокружительном романе с Марией Порошиной и впервые рассказал о том, почему они расстались, когда их дочери было всего 3 месяца.

Отношения Гоши Куценко и Марии Порошиной начались задолго до того, как они снискали всероссийскую любовь.

Актер не скрывает, что без памяти влюбился в юную красавицу, поступавшую в театральный институт, где он учился уже на третьем курсе: «Когда я ее впервые увидел, я сразу влюбился. Это был не быстрый роман, к которым я привык. У нее был парень, и я увел ее. Я долго ухаживал за ней».

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Гоша вспомнил, как они с Марией начали жить вместе, а спустя пару лет у них родилась дочь Полина.

«Так случилось, что прошло три месяца с тех пор, как родилась Полина, и наша семья развалилась. Это было как раз время нашей «Партийной зоны» (телевизионная дискотека в прямом эфире МУЗ-ТВ — прим. ред.).

Скажу честно и откровенно — этот мир соблазнил меня. И вся эта известность подкупала, и у меня поехала крыша. И тогда я изменил ей», — рассказал Куценко.

После этого Гошу, по его словам, очень мучила совесть, и он решил признаться в содеянном. Однако

Мария простить предательство, по словам актера, не смогла и прогнала его.

Сейчас Куценко понимает, что причиной его поведения отчасти стало то, что он был не готов к такой большой ответственности, как появление на свет дочери.

Гоша не скрывает, что долгое время после разрыва с Марией он сожалел о содеянном.

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