ФОТО: Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков сенсационно похудел

 

Фото: instagram.com

Солист популярной в 90-е годы поп-группы «Руки вверх!» Сергей Жуков радикально похудел. Свежее фото певец опубликовал в своем микроблоге и рассказал, что помогло достичь такого результата.

Сергей Жуков из «пухлячка» превратился солидного и подтянутого мужчину. Результаты похудения настолько впечатляют, что некоторые поклонники с трудом узнают кумира. Исполнитель решил прокомментировать изменения во внешности в своем Instagram.

На опубликованном коллаже артист показал себя до и после похудения.

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«Пост мотивации:) Так я выглядел еще в марте:)😖 Я счастлив, что Любовь, Вера и Сила воли помогли мне понять, что заниматься надо не похудением, а ЗДОРОВЬЕМ! Как только ты начинаешь это осознавать, понимать и принимать, появляется и Смысл и Желание и Успех!», – отметил Сергей.

В комментарии певец обратился и к своим близким.

«Спасибо всем моим родным и близким за поддержку. Это было и есть непросто. Спасибо родной душеньке @burdregina за безусловное понимание и крепкое плечо. Спасибо нашим друзьям и нашим крестным за направление и Путь», – написал лидер группы «Руки вверх!».

Пост мотивации:) Так я выглядел еще в марте:)😖 Я счастлив, что Любовь, Вера и Сила воли помогли мне понять, что заниматься надо не похудением, а ЗДОРОВЬЕМ! Как только ты начинаешь это осозновать, понимать и принимать, появляется и Смысл и Желание и Успех! Спасибо всем моим родным и близким за поддержку. Это было и есть непросто. Спасибо родной душеньке @burdregina за безусловное понимание и крепкое плечо. Спасибо нашим друзьям и нашим крестным за направление и Путь. Это еще не конец, а только начало. Цели поставлены, работа продолжается! Не останавливаться на достигнутом и идти вперед - моя программа на ближайшие годы! Мне нужна и ваша поддержка друзья! Давайте поддерживать друг-друга и заниматься своим здоровьем вместе. Ведь ничего нет лучше, чем здоровые папа и мама, которые столько добра и счастья могут принести в свои семьи! БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! #худеемвместе #здоровье #семья

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov)

Примечательно, что Жуков не намерен останавливаться на достигнутом:

«Цели поставлены, работа продолжается! Не останавливаться на достигнутом и идти вперед – моя программа на ближайшие годы!

Мне нужна и ваша поддержка друзья! Давайте поддерживать друг-друга и заниматься своим здоровьем вместе. Ведь ничего нет лучше, чем здоровые папа и мама, которые столько добра и счастья могут принести в свои семьи! БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!».

Отметим, что Сергей Жуков на днях получил престижную музыкальную премию от телеканала RU.TV. Поводом стало 20-летие группы «Руки вверх!».

«Крошка моя», «Студент», «Чужие губы» – эти и многие другие хиты культовой группы по-прежнему сводят с ума поклонников.

Кстати, этой осенью с большим юбилейным концертом «Руки вверх!» выступит в Риге.

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