Почти купальник: самый странный наряд, который отважилась надеть Рената Литвинова

Инстаграм Ренаты Литвиновой интересен ее поклонникам не только новостями о театральной деятельности 50-летней актрисы и режиссера, но и фотографиями ее нетривиальных модных образов. Последние фолловеры «лайкают» и комментируют особенно активно. Впрочем, далеко не все наряды звезды вызывают исключительно восторженные отзывы.
25 мая Рената Литвинова опубликовала в Инстаграме фотографию, на которой она позирует в черном комбинезоне Jil Sander в костюмную полоску и с глубоким декольте.
«Почти купальник — для северных морей и праведных дам) мне очень подходит)», — подписала фото Литвинова
(орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Наряд действительно чем-то напоминает пляжный костюм 1920-х годов, когда модницы даже не мечтали о бикини. Возможно, именно это сходство и сбило с толку фолловеров Ренаты.
Многие из них экспериментальный образ звезды не оценили, назвав его «уродством», и подчеркнули, что подобный аутфит совсем не соответствуют ее стилю.
Между тем,
звезда российского кино не изменяет своему вкусу и предпочитает неординарный стиль в одежде.
Смотрите сами!