Почти купальник: самый странный наряд, который отважилась надеть Рената Литвинова

Инстаграм Ренаты Литвиновой интересен ее поклонникам не только новостями о театральной деятельности 50-летней актрисы и режиссера, но и фотографиями ее нетривиальных модных образов. Последние фолловеры «лайкают» и комментируют особенно активно. Впрочем, далеко не все наряды звезды вызывают исключительно восторженные отзывы.

25 мая Рената Литвинова опубликовала в Инстаграме фотографию, на которой она позирует в черном комбинезоне Jil Sander в костюмную полоску и с глубоким декольте.

«Почти купальник — для северных морей и праведных дам) мне очень подходит)», — подписала фото Литвинова

(орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

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Почти купальник - для северных морей и праведных дам) мне очень подходит) @bosco_di_ciliegi @gum_official #ренаталитвинова #jilsander Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) Май 25 2017 в 1:17 PDT

Наряд действительно чем-то напоминает пляжный костюм 1920-х годов, когда модницы даже не мечтали о бикини. Возможно, именно это сходство и сбило с толку фолловеров Ренаты.

Многие из них экспериментальный образ звезды не оценили, назвав его «уродством», и подчеркнули, что подобный аутфит совсем не соответствуют ее стилю.

Между тем,

звезда российского кино не изменяет своему вкусу и предпочитает неординарный стиль в одежде.

Смотрите сами!

Любимый #jilsander в любимом @gum_official @bosco_di_ciliegi #ренаталитвинова Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) Май 13 2017 в 8:02 PDT

С напарницей) #renatalitvinova @balenciaga - total look Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) Апр 20 2017 в 10:02 PDT

Фиолет @balenciaga #renatalitvinova Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) Фев 26 2017 в 8:56 PST

My favorite look from my school childhood - today at Demna's show @vetements_official #renatalitvinova Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) Янв 24 2017 в 9:51 PST