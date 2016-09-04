Почти купальник: самый странный наряд, который отважилась надеть Рената Литвинова

Рената Литвинова
 

Рената Литвинова. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Инстаграм Ренаты Литвиновой интересен ее поклонникам не только новостями о театральной деятельности 50-летней актрисы и режиссера, но и фотографиями ее нетривиальных модных образов. Последние фолловеры «лайкают» и комментируют особенно активно. Впрочем, далеко не все наряды звезды вызывают исключительно восторженные отзывы.

25 мая Рената Литвинова опубликовала в Инстаграме фотографию, на которой она позирует в черном комбинезоне Jil Sander в костюмную полоску и с глубоким декольте.

«Почти купальник — для северных морей и праведных дам) мне очень подходит)», — подписала фото Литвинова

(орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

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Наряд действительно чем-то напоминает пляжный костюм 1920-х годов, когда модницы даже не мечтали о бикини. Возможно, именно это сходство и сбило с толку фолловеров Ренаты.

Многие из них экспериментальный образ звезды не оценили, назвав его «уродством», и подчеркнули, что подобный аутфит совсем не соответствуют ее стилю.

Между тем,

звезда российского кино не изменяет своему вкусу и предпочитает неординарный стиль в одежде.

Смотрите сами!

Любимый #jilsander в любимом @gum_official @bosco_di_ciliegi #ренаталитвинова

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)

С напарницей) #renatalitvinova @balenciaga - total look

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)

Фиолет @balenciaga #renatalitvinova

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)

My favorite look from my school childhood - today at Demna's show @vetements_official #renatalitvinova

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)

На районе

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)


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