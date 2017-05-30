ВИДЕО: Мария Максакова откровенно рассказала об отношениях с матерью и экс-супруге

Мария Максакова
 

Мария Максакова. Фото: Кадр из передачи

39-летняя вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, Мария Максакова, долго скрывала любую информацию о своем романе с криминальным авторитетом Владимиром Тюриным. Однако на днях в интервью ведущей шоу «Первые вторые» украинского телеканала ZIK певица рассказала не только об отношениях с экс-возлюбленным, но и прокомментировала слухи о том, что Вороненкова мог «заказать» именно Тюрин.

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Мария Максакова наконец перестала скрывать тот факт, что отцом ее старших детей, 13-летнего Ильи и 8-летней Людмилы, является 58-летний Владимир Тюрин, российский бизнесмен и вор в законе.

Однако сегодня вдова депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова негативно отзывается об отношениях с этим мужчиной.

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«У меня тогда был такой возраст, когда я, может быть, и была более или менее успешна в опере, но все-таки не пела так, как должна была, чтобы сделать ту карьеру, которую хотела. А

возраст был такой, что уже думала о том, чтобы родить. А отношения с родителями были крайне сложными, особенно с мамой… Я куда-то ринулась, и очень неудачно. Это была моя большая ошибка», —

откровенно призналась Мария в интервью ведущей украинской телепередачи «Первые вторые» Наталье Влащенко.

Кроме того, Максакова решила прокомментировать упорные слухи о том, что именно Владимир Тюрин из ревности «заказал» Дениса Вороненкова, поскольку Мария якобы не давала ему видеться с детьми и сбежала вместе с мужем (которому, к слову, родила своего младшего ребенка, сына Ивана) на Украину.

Певица заявила, что не считает Владимира Анатольевича виновным в убийстве ее супруга.

Напомним, Денис Вороненков был застрелен в центре Киева днем 23 марта этого года.

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