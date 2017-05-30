Просто не узнать: всегда безупречная Рианна стремительно набирает вес

Рианна на Каннском кинофестивале
 

Рианна на Каннском кинофестивале. Фото: REUTERS/Scanpix

За последние два месяца звезда поп-музыки резко набрала лишний вес, превратившись из обладательницы аппетитных форм в дебелую и дородную не по годам женщину. После публикации свежих снимков соцсети «взорвались»: Рианна беременна или просто слишком много ест?

Не слишком комплиментарные для артистки фотографии «слили» папарацци.

На новых фото Рианна выглядит впечатляюще располневшей. Она и в последние годы выглядела красоткой «в теле», но сейчас ее вес явно вышел из-под контроля, пишут западные таблоиды.

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Фото: Splash/Vida Press

Фото: Splash

Изменения в фигуре артистки произошли буквально за считанные недели. Это обстоятельство побуждает поклонников Рианны думать, что она беременна.

Фото: Splash

Фото: Splash/Vida Press

Фото: Splash/Vida Press

По некоторым данным, звезда снова вернулась к своему бойфренду, певцу Крису Брауну, с которым и до этого не раз расставалась и сходилась вновь. Поэтому совсем не исключено, что горячая парочка станет родителями. Некоторые СМИ даже успели объявить, что мировая знаменитость ждет первенца.

Фото: Splash/Vida Press

Самые же преданные фанаты 29-летней Рианны с тоской вспоминают, как выглядела исполнительница в начале своей карьеры. Тогда она смотрелась полной противоположностью себе сейчас – ее фигура была изящной и точеной как статуэтка.

Певица Рианна в сексуальном бикини

Фото: Певица Рианна в сексуальном бикини0

Впрочем, у певицы и раньше случались периоды, когда она становилась упитаннее. Обычно ей хватало терпения согнать с боков и талии немного жирка.

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