Просто не узнать: всегда безупречная Рианна стремительно набирает вес

За последние два месяца звезда поп-музыки резко набрала лишний вес, превратившись из обладательницы аппетитных форм в дебелую и дородную не по годам женщину. После публикации свежих снимков соцсети «взорвались»: Рианна беременна или просто слишком много ест?
Не слишком комплиментарные для артистки фотографии «слили» папарацци.
На новых фото Рианна выглядит впечатляюще располневшей. Она и в последние годы выглядела красоткой «в теле», но сейчас ее вес явно вышел из-под контроля, пишут западные таблоиды.
Фото: Splash/Vida Press
Фото: Splash
Изменения в фигуре артистки произошли буквально за считанные недели. Это обстоятельство побуждает поклонников Рианны думать, что она беременна.
Фото: Splash
Фото: Splash/Vida Press
Фото: Splash/Vida Press
По некоторым данным, звезда снова вернулась к своему бойфренду, певцу Крису Брауну, с которым и до этого не раз расставалась и сходилась вновь. Поэтому совсем не исключено, что горячая парочка станет родителями. Некоторые СМИ даже успели объявить, что мировая знаменитость ждет первенца.
Фото: Splash/Vida Press
Самые же преданные фанаты 29-летней Рианны с тоской вспоминают, как выглядела исполнительница в начале своей карьеры. Тогда она смотрелась полной противоположностью себе сейчас – ее фигура была изящной и точеной как статуэтка.
Впрочем, у певицы и раньше случались периоды, когда она становилась упитаннее. Обычно ей хватало терпения согнать с боков и талии немного жирка.
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