Представитель МакSим прокомментировал срочную госпитализацию певицы

На днях в СМИ появилась информация о том, что певица МакSим была срочно госпитализирована, находясь на отдыхе в Турции. Артистке пришлось отменить несколько концертов, в том числе и свое выступление на премии RU.TV. Журналисты связались с официальным представителем МакSим, который рассказал о ее состоянии здоровья.
Последние несколько дней МакSим отдыхала на курорте в Турции. Однако отпуск певице пришлось досрочно закончить, так как она почувствовала недомогание.
По информации российских СМИ,
артистка была госпитализирована в одну из клиник Турции, из-за чего ей пришлось отменить все ближайшие концерты.
Журналисты Woman.ru пиар-агент МакSим Яна прокомментировала состояние звезды.
«У Марины был приступ гастрита — ничего серьезного. Она отменила пару майских концертов, выступление на премии RU.TV, но вчера она уже выступала на фестивале «Жара». Сейчас все хорошо, она не на даче, не в больнице, а дома в Москве. Уже 31 мая у МакSим концерт в столице, июньские гастроли также не отменяются», — заверила нас представитель певицы.
«Хочу заметить, что информация о том, что Марина была госпитализирована в Турции, — это неправда. Там в больнице она не лежала — Марина обратилась в медицинское учреждение уже в Москве, где пробыла пару дней для профилактики», —
добавила Яна.
К слову, поклонники артистки всерьез обеспокоены ее самочувствием и желают скорейшего выздоровления.
Многие из них уверены, что недомогание МакSим связано с ее чрезмерной худобой.
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