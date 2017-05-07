Жена Сергея Жукова раскрыла секрет его стремительного похудения

На днях Сергей Жуков опубликовал в Инстаграме коллаж, на двух фотографиях которого он был запечатлен с разницей в два месяца. Невооруженным глазом видно, что всего за несколько недель певец изрядно похудел. И без того красноречивое фото Сергей сопроводил подписью, в которой рассказал, что счастлив чувствовать себя по-настоящему здоровым человеком. Там же певец поблагодарил за поддержку своих родных и, конечно, любимую супругу. Именно с Региной связались журналисты, чтобы разузнать секрет стремительного похудения ее мужа.

Даже самые преданные поклонники Сергея Жукова не догадывались, что последние два месяца артист активно занялся своим здоровьем. В период с марта по май Сергею удалось сбросить 24 килограмма!

Об этом певец рассказал сам на своей странице в Инстаграме, наглядно продемонстрировав разницу в коллаже из двух фото: одно, сделанное в марте, и второе — свежее. Поклонники пришли в восторг от стремительного похудения артиста.

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Под публикацией мгновенно появились сотни комментариев с одним-единственным вопросом: «Как?».

Журналисты также не остались в стороне и решили поговорить о похудении артиста с его супругой — Региной Бурд.

«Хочу отметить — это не было решением похудеть. Сережа просто серьезно занялся своим здоровьем. К сожалению, он не всегда находит для этого время из-за огромного количества работы и гастролей. Естественно, мы с детками его во всем поддерживаем, тем более в этом шаге — для нас самое главное, чтобы папе было хорошо», — поделилась Регина.

Все мое детство на майские праздники мы открывали купальный сезон на нашем озере в Димитровграде. Не будем делать исключение и в этом году спустя 30 лет:) Первый заплыв Жуковых 2017! #zhukovstory #zhukovfamily #димитровград Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov) Май 7 2017 в 3:36 PDT

«Часто так бывает, что много нашего времени уходит на работу, а любую свободную минуту мы стараемся посвятить семье, забывая при этом иногда подумать о себе, откладывая важное на потом.

Я очень рада, что наконец самочувствие и комфорт Сережи встал в нашей семье на первое место», —

отметила Бурд.

Конечно, мы не могли не спросить, как Сергею удалось похудеть более чем на 20 килограммов всего за два месяца.

К слову, недоброжелатели считают, что певец прибегнул к пластической хирургии или же к специальным препаратам для снижения веса.

«Это комплексная программа, которая была разработана для Сережи индивидуально.

Он прошел полное медицинское обследование, врач назначил ему определенные физические нагрузки, составил диету. На протяжении двух месяцев муж строго следовал всем рекомендациям, хотя я представляю, как это тяжело!

Все проходит под присмотром врачей, Сережа не принимает никаких препаратов для похудения. Только труд и режим. И он планирует продолжать также дальше», — рассказала супруга Жукова.







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