СМИ: Солистка A’Studio Кэти Топурия разводится с мужем

Светские хроникеры сообщили о разводе популярной певицы Кэти Топурии с мужем, бизнесменом Львом Гейхманом. Со ссылкой на друзей пары журналисты сообщают, что Кэти уже на протяжении нескольких месяцев живет раздельно с отцом своей дочери Оливии.
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Ранее сообщалось, что брак 30-летней вокалистки группы А'STUDIO уже давно был на грани распада.
Как ранее сообщалось, в январе 2017 года папарацци сняли девушку, похожую на Кэти, в компании возможного любовника рэпера Гуфа – на отдыхе в Тайланде. Однако тогда и Топурия, и исполнитель опровергли эти сведения.
Теперь же СМИ выяснили, что еще задолго до провокационных публикаций о предполагаемой измене отношения Кэти и ее мужа Льва разладились на почве постоянных командировок бизнесмена за рубеж.
При этом слухи о романе с рэпером Гуфом якобы стали для супруга артистки последней каплей, после чего, Кэти и Лев окончательно разошлись, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на близкое окружение пары.
Тем не менее, бизнесмен продолжает видеться с маленькой дочкой Оливией. 15 июня 2017 года малышка отметит свой второй день рождения.Еще по этой теме