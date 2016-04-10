СМИ: Солистка A’Studio Кэти Топурия разводится с мужем

Светские хроникеры сообщили о разводе популярной певицы Кэти Топурии с мужем, бизнесменом Львом Гейхманом. Со ссылкой на друзей пары журналисты сообщают, что Кэти уже на протяжении нескольких месяцев живет раздельно с отцом своей дочери Оливии.

Ранее сообщалось, что брак 30-летней вокалистки группы А'STUDIO уже давно был на грани распада.

Как ранее сообщалось, в январе 2017 года папарацци сняли девушку, похожую на Кэти, в компании возможного любовника рэпера Гуфа – на отдыхе в Тайланде. Однако тогда и Топурия, и исполнитель опровергли эти сведения.

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А Вы помните какая маленькая была Ливи?))) Публикация от Кэти Топурия и малышка Оливия❤ (@keti_livi) Апр 10 2016 в 5:44 PDT

Теперь же СМИ выяснили, что еще задолго до провокационных публикаций о предполагаемой измене отношения Кэти и ее мужа Льва разладились на почве постоянных командировок бизнесмена за рубеж.

💞 Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official) Июн 15 2016 в 6:22 PDT

При этом слухи о романе с рэпером Гуфом якобы стали для супруга артистки последней каплей, после чего, Кэти и Лев окончательно разошлись, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на близкое окружение пары.

Тем не менее, бизнесмен продолжает видеться с маленькой дочкой Оливией. 15 июня 2017 года малышка отметит свой второй день рождения.

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