Как живет единственная дочь трагически погибшего Пола Уокера

Пол Уокер
 

Пол Уокер. Фото: AP/Scanpix

Почти четыре года назад не стало известного голливудского актера Пола Уокера. Звезда серии фильмов «Форсаж» никогда не был женат, тем не менее, у него есть 18-летняя дочь Мэдоу Рэйн Уокер от отношений с Ребеккой МакБрэйн. Поклонники отмечают, что девушка выросла настоящей красавицей. Сегодня Мэдоу активно покоряет модную индустрию.

Не так давно на больших экранах состоялась премьера уже восьмой части «Форсажа».

В этом фильме, как и в предыдущих, показали много красивых машин, опасные гонки и, конечно, бессменных главных героев. За исключением одного — Брайана О’Коннора, которого сыграл Пол Уокер.

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В ноябре 2013 года актер и его друг погибли в автокатастрофе. Пол не успел закончить работу над седьмым «Форсажем», поэтому картину завершали при помощи компьютерной графики, также в съемках приняли участие братья Уокера.

В свои 40 лет Пол ни разу не был женат, однако успел стать отцом.

В 1998 году его подруга Ребекка МакБрэйн родила дочь Мэдоу. На сегодняшний день девушке уже 18 лет.

Мэдоу строит успешную карьеру модели — она работает в известном Модельном агентстве Women Management New York.

Несмотря на то, что карьера девушки так или иначе связана с шоу-бизнесом, она продолжает вести довольно закрытый образ жизни. С конца прошлого года Мэдоу перестала вести свои соцсети.

В Инстаграме она удалила почти все фотографии, оставив только архивные снимки с отцом.

before I fell on my face

Публикация от Meadow Walker (@meadowwalker)

Инсайдеры утверждают, что девушка никак не может справиться с утратой, так как они с отцом были очень близки.


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