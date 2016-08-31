Экс-супруг Виктории Бони показал новую возлюбленную из России

Не так давно интернет-пользователи заподозрили, что 31-летний Алекс Смерфит начал встречаться с таинственной красавицей. Ирландский бизнесмен, судя по всему, даже не пытается скрывать свои чувства к девушке. Он публикует совместные фото и отмечает ее на групповых кадрах. К слову, новой избранницей Алекса оказалась русская модель из Владивостока.

Новость о том, что Алекс Смерфит и Виктория Боня расстались, появилась в Сети в феврале 2017 года. С тех пор ирландский бизнесмен не раз отдыхал в компаниях самых привлекательных девушек, с которыми ему приписывали романы.

Однако недавно миллионер начал публиковать в своем Инстаграме совместные снимки с таинственной брюнеткой.

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Публикация от Michael Alexander (@alexandersmurfit) Май 26 2017 в 4:32 PDT

Интернет-пользователи долго пытались понять, что за девушка позирует рядом с Алексом. Чтобы упростить задачу своим фолловерам, Смерфит отметил ее страницу на одном из кадров.

Публикация от Michael Alexander (@alexandersmurfit) Май 21 2017 в 1:23 PDT

Избранницей ирландского бизнесмена стала русская модель Елизавета Ганенко.

😎 Публикация от Michael Alexander (@alexandersmurfit) Май 28 2017 в 6:41 PDT

Именно в ее компании миллионер отдыхал на яхте, а также недавно посетил «Формулу-1», состоявшуюся в Монте-Карло. Никаких подробностей об отношениях с девушкой Алекс пока не раскрывает.



Публикация от Elizaveta Ganenko (@lizaganenko) Май 27 2017 в 9:12 PDT

Публикация от Elizaveta Ganenko (@lizaganenko) Май 7 2017 в 3:11 PDT

Публикация от Elizaveta Ganenko (@lizaganenko) Ноя 23 2016 в 6:07 PST

Публикация от Elizaveta Ganenko (@lizaganenko) Авг 31 2016 в 12:40 PDT

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