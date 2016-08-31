Экс-супруг Виктории Бони показал новую возлюбленную из России

Не так давно интернет-пользователи заподозрили, что 31-летний Алекс Смерфит начал встречаться с таинственной красавицей. Ирландский бизнесмен, судя по всему, даже не пытается скрывать свои чувства к девушке. Он публикует совместные фото и отмечает ее на групповых кадрах. К слову, новой избранницей Алекса оказалась русская модель из Владивостока.
Новость о том, что Алекс Смерфит и Виктория Боня расстались, появилась в Сети в феврале 2017 года. С тех пор ирландский бизнесмен не раз отдыхал в компаниях самых привлекательных девушек, с которыми ему приписывали романы.
Однако недавно миллионер начал публиковать в своем Инстаграме совместные снимки с таинственной брюнеткой.
Интернет-пользователи долго пытались понять, что за девушка позирует рядом с Алексом. Чтобы упростить задачу своим фолловерам, Смерфит отметил ее страницу на одном из кадров.
Избранницей ирландского бизнесмена стала русская модель Елизавета Ганенко.
Именно в ее компании миллионер отдыхал на яхте, а также недавно посетил «Формулу-1», состоявшуюся в Монте-Карло. Никаких подробностей об отношениях с девушкой Алекс пока не раскрывает.
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