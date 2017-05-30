ФОТО: Помолодевшая Лариса Долина выступила на концерте с внучкой

Лариса Долина
 

Лариса Долина. Фото: TASS/Scanpix

На днях в «Лужниках» состоялся концерт, посвященный Международному Дню Защиты Детей. На нем коллектив «Непоседы» и популярные артисты российской эстрады представили шоу «Взрослые и Дети». Главной звездой мероприятия стала 61-летняя Лариса Долина, которая удивила фанатов своим моложавым видом.

30 мая в Москве прошел концерт «Взрослые и Дети». На нем выступили такие артисты, как Вера Брежнева, Игорь Николаев, Александр Панайотов, Диана Гурцкая, Алексей Кортнев, Стас Пьеха, Дмитрий Колдун, Жасмин с дочерью, Глюк’оzа и другие звезды.

Однако все внимание в этот вечер было приковано к Ларисе Долиной, которая пела на сцене вместе со своей внучкой Сашей.

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На фотографиях с мероприятия исполнительница выглядит необыкновенно посвежевшей и помолодевшей.

На концерте детского коллектива «Непоседы» в Лужниках одной из участниц программы стала #ЛарисаДолина, которая пришла не одна, а целым семейством: с дочкой Линой и внучкой Александрой, которой в сентябре исполнится шесть лет. Девочка демонстрировала огромное дружелюбие и артистизм, с удовольствием позируя фотографам. Ну а Лариса Александровна, хотя и не говорит про свою семью, не могла удержаться, чтобы не рассказать о маленькой любимице. «Сказать, что это большая артистка растет, еще рано. Но мы ее просто воспитываем в этом ключе, — поведала Долина журналистам. — Я с ней не так часто занимаюсь вокалом, но если занимаюсь, то даю те советы, которые мне когда-то давали мои педагоги. Пока я просто учу ее говорить правильно фразы на русском языке, слушать интонацию. Она растет девочкой подвижной. Я была такой же егозой, как она. Да и ее мама, моя дочь, тоже. (Улыбается.) Делать какие-то заключения относительно ее способностей еще рано — она еще маленькая. Талантливая ли? Сейчас трудно говорить, но способная — это да", — заключила Лариса Александровна. Также артистка не стала скрывать, что ничего не жалеет для ребенка. "Я бабушка — конечно, балую», — призналась артистка.

Публикация от Теленеделя Челябинск (@telenedeliacheliabinsk)

Поклонники Долиной были восхищены внешним видом знаменитости. По их мнению, она с каждым годом становится все краше и моложе.


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