ФОТО: Помолодевшая Лариса Долина выступила на концерте с внучкой

На днях в «Лужниках» состоялся концерт, посвященный Международному Дню Защиты Детей. На нем коллектив «Непоседы» и популярные артисты российской эстрады представили шоу «Взрослые и Дети». Главной звездой мероприятия стала 61-летняя Лариса Долина, которая удивила фанатов своим моложавым видом.

30 мая в Москве прошел концерт «Взрослые и Дети». На нем выступили такие артисты, как Вера Брежнева, Игорь Николаев, Александр Панайотов, Диана Гурцкая, Алексей Кортнев, Стас Пьеха, Дмитрий Колдун, Жасмин с дочерью, Глюк’оzа и другие звезды.

Однако все внимание в этот вечер было приковано к Ларисе Долиной, которая пела на сцене вместе со своей внучкой Сашей.

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На фотографиях с мероприятия исполнительница выглядит необыкновенно посвежевшей и помолодевшей.

Поклонники Долиной были восхищены внешним видом знаменитости. По их мнению, она с каждым годом становится все краше и моложе.







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