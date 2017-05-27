«Научите Юлю фотошопить»: Началова искажает свои фото до неузнаваемости

Юлия Началова
 

Юлия Началова. Фото: EKATERINA CHESNOKOVA / RIA NOVOSTI

Подписчики 36-летней Юлии Началовой неоднократно уличали ее в чрезмерной любви к ретуши своих снимков. Только вот сама певица, по всей видимости, не намерена прислушиваться к критике хейтеров и продолжает регулярно постить в своем Инстаграме неумело отредактированные селфи.

На днях Юлия Началова выложила в свой Инстаграм новое фото с подругой, которое сразу же вызвало бурную реакцию фолловеров.

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Однако вместо того, чтобы восхищаться красотой певицы и ее приятельницы, подписчики, напротив, принялись осуждать Юлию за неумелый фотошоп.

«Все прекрасно, но очень много фотошопа лица смазаны, девочки и так красотки и очень молоденькие девушки»,

«Научите Юлю фотошопить. Красивая девчонка, зачем так портить фотки? Юляш. Просто используй фильтры. Ты красавица!», «Зачем она все фотографии фотошопит? Становится уже не интересно смотреть!»,

«Ощущение, что всегда смотришь одну и ту же фотографию. фотошопом зачем вообще пользуется, своя внешность красивая (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.)», — выразили подписчики свое искреннее недоумение.

По традиции Началова оставила реплики интернет-пользователей без ответа.

Однако, возможно, со временем она все же прислушается к советам фолловеров и станет редактировать свои снимки более качественно или же вовсе откажется от ретуши. Тем более, что необходимости в обработке кадров у исполнительницы на самом деле нет.


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