Горячая штучка! 39-летняя Екатерина Климова показала фото топлес

 

Фото: instagram.com/klimovagram

Екатерина Климова на собственном примере доказывает, что даже будучи мамой четверых детей, можно оставаться взрывоопасно-сексуальной. В последний день весны актриса решила порадовать фолловеров в Инстаграме горячим снимком: она запечатлела себя без нижнего белья.

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31 мая в Инстаграме Екатерины Климовой появилось весьма провокационное селфи. 39-летняя актриса сфотографировалась топлес, прикрыв грудь одной лишь рукой.

Сексуальный кадр вызвал бурную реакцию у подписчиков многодетной мамы. За 15 часов он собрал более 28 тысяч «лайков» и более 150 комментариев.

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«Ой, вы такая молодец!

Смелая! Топлес сняться не каждый сможет! Но вы можете себе позволить, потому что вас любят, уважают и обожают! И вообще фигура супер!», «Вы очень красивая, просто волшебная», «Просто нет слов. Божественная женщина», —

при виде нового снимка принялись писать поклонники Екатерины.

Интересно, что никто не стал осуждать Климову за чрезмерную откровенность, хотя обычно в Инстаграме под фотографиями подобного плана возмущенные комментарии всегда можно найти.


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