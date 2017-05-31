Горячая штучка! 39-летняя Екатерина Климова показала фото топлес

Екатерина Климова на собственном примере доказывает, что даже будучи мамой четверых детей, можно оставаться взрывоопасно-сексуальной. В последний день весны актриса решила порадовать фолловеров в Инстаграме горячим снимком: она запечатлела себя без нижнего белья.

31 мая в Инстаграме Екатерины Климовой появилось весьма провокационное селфи. 39-летняя актриса сфотографировалась топлес, прикрыв грудь одной лишь рукой.

Сексуальный кадр вызвал бурную реакцию у подписчиков многодетной мамы. За 15 часов он собрал более 28 тысяч «лайков» и более 150 комментариев.

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ОН МОЙ 🖤 любимый аромат 💭 CREED aventus ✔️ спасибо www.davianart.ru @davian_parfum 🔍 искала по всему миру , а нашла только у вас 🔝 Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) Май 31 2017 в 9:53 PDT

«Ой, вы такая молодец!

Смелая! Топлес сняться не каждый сможет! Но вы можете себе позволить, потому что вас любят, уважают и обожают! И вообще фигура супер!», «Вы очень красивая, просто волшебная», «Просто нет слов. Божественная женщина», —

при виде нового снимка принялись писать поклонники Екатерины.

Интересно, что никто не стал осуждать Климову за чрезмерную откровенность, хотя обычно в Инстаграме под фотографиями подобного плана возмущенные комментарии всегда можно найти.







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