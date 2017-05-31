Вот это подарок! Супруг поздравил Королеву с 44-летием, показав ее в неприглядном виде

31 мая Наташа Королева отметила свое 44-летие. Супруг певицы, 47-летний Сергей Глушко, поздравил любимую в социальных сетях. Он опубликовал снимок, на котором певица предстала без макияжа. Однако мы не уверены, что Наташа обрадовалась такому поздравлению.

На днях Сергей Глушко в честь дня рождения Наташи Королевой поделился со своими фолловерами в Инстаграме ее снимком в естественном образе.

«Мой любимый «близнец»! С Днюхой тебя! Все сокровища мира — к твоим ногам! (здесь и далее пунктуация авторов сохранены — прим. ред.)» — написал Сергей Глушко под раздвоенной фотографией певицы.

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Поклонники присоединились к поздравлениям и написали в адрес артистки множество комплиментов: «Натали всегда хороша и всегда выглядит как девчонка подросток!»,

«С днем рождения Наташу. Всегда восхищаюсь ее естественностью. За пределами сцены всегда настоящая. Так держать, всегда оставайся такой!», «Наташа тут настоящая», «Всегда прекрасна!».

Мой любимый "близнец"! С Днюхой тебя! Все сокровища мира - к твоим ногам! Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@lovepussu) Май 31 2017 в 2:00 PDT

Однако не все интернет-пользователи оценили снимок Королевой.

Некоторые отметили, что Глушко мог бы найти кадр получше: «Наталью с днем рождения! Но зачем такое ужасное фото?»,

«Зачем такое фото некрасивое выставили? ведь жена красотка», « Наташи столько шикарных фоток, можно бы и получше что выложить, ну и юмор у вас».









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