«Годы берут свое»: поклонники Дэвида Бекхэма разочарованы его новой съемкой

42-летний Дэвид Бекхэм стал лицом немецкой часовой марки Tudor и принял участие в рекламной кампании под названием Born to Dare. Однако не всем поклонникам понравилась новая фотосессия британского футболиста.

На днях стало известно, что Дэвид Бекхэм назначен новым послом бренда Tudor. На сайте Mail Online появился ролик и кадры из рекламной кампании марки с бывшей звездой футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» в главной роли.

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Дэвид, одетый в черный костюм и светлую рубашку, демонстрирует часы Tudor.

Однако многие интернет-пользователи остались не в восторге от съемки Дэвида и отметили, что на снимках он выглядит постаревшим и уставшим.

«Он какой-то изможденный и резко постаревший», «Действительно, годы берут свое»,

«Он совсем не выглядит сексуально, хотя сам наверняка думает иначе», «Не понимаю, почему представители марки выбрали именно его в качестве модели», «Ему нужно ботокс вколоть, выражение лица какое-то хмурое»,

«Он выглядит гораздо старше своего возраста», — такие комментарии можно было найти под фотографиями Бекхэма.



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