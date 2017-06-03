Джоли призналась друзьям, что Питт разбил ее сердце

41-летняя Анджелина Джоли наконец начала раскрывать свои истинные чувства по поводу развода с 53-летним Брэдом Питтом — многие считали, что актриса поступила безжалостно, развязав войну с экс-супругом за опеку над детьми, но на самом деле Энджи очень страдала.

Источник американского журнала Star рассказал, что во время недавнего ужина с друзьями в Лос-Анджелесе Анджелина Джоли неожиданно разоткровенничалась и заявила, что до сих пор не может оправиться после крайне болезненного расставания с Брэдом Питтом, поскольку он был любовью всей ее жизни и в итоге разбил ей сердце.

«Энджи призналась, что долго отказывалась снимать розовые очки и признать тот факт, что из-за алкогольной зависимости Брэд слишком отдалился от нее и детей.

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Ей было очень больно, но она старалась держать себя в руках и не «расклеиваться» при малышах», — сообщил инсайдер из близкого окружения актрисы.

Анджелина добавила, что ей удается сдерживать свои эмоции, когда она видится с Брэдом (теперь он чаще приезжает в ее дом, чтобы навестить детей или забрать их к себе на выходные), но ей все равно не слишком приятно, если в их беседах речь заходит о прошлом.

Когда

один из приятелей звезды спросил, есть ли у нее с Питтом шанс на воссоединение, Джоли лишь печально покачала головой.



































































Aizvērt Анджелина Джоли и Брэд Питт AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA







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