Бывшую звезду «ДОМА-2» Водонаеву задержали с $30 000 в аэропорту Минска

Алена Водонаева
 

Алена Водонаева. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Бывшая участница телепроекта «Дом 2» Алена Водонаева и певец Алекс Малиновский были задержаны в аэропорту Минска

О задержании Водонаевой и Малиновского в аээропорту Минска стало известно еще в ночь на 3 июня. По некоторым данным, звезды пытались незаконно вывезти из страны крупную сумму денег.

Первой о скандале в здании главной воздушной гавани Белоруссии сообщила сама Водонаева в своем Instagram.

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«7 часов в аэропорту Минска. Когда все это закончился не понятно. Чуть позже все расскажу. Но честно, с таким сталкиваюсь впервые», – написала она в соцсети, выложив фотографию.

Instagram

Подпись к следующей фотографии модели гласила, что на разбирательство ушло порядка 11 часов. Из-за чего задержали Водонаеву и Малиновского, остается неизвестным.

Как рассказала бывшая участница «Дома-2», скандал произошел из-за 30 тысяч долларов.

«Пошли не по красному коридору, где надо было задекларировать аванс, а по зеленому. Когда у нас спросили, сколько мы везем денег, мы ответили честно. Сотрудники таможни крайне непрофессионально себя вели, устроили цирк с издёвками, отказывались пригласить консула», – цитирует Водонаеву Life.ru.

По словам Водонаевой, из-за действий таможенников она была задержана на 11 часов и пропустила свой самолет.

«Я пытался объяснить на допросе, что мы пересекли линию, потому что сотрудник таможни потребовал у нас паспорт. Мы не собирались скрывать ввозимую сумму», – оправдался Малиновский.

По информации издания у россиянки таможенники изъяли обнаруженные доллары.

Источник же в белорусской таможне сообщил, что у Водонаевой и Малиновского не изымали 30 тысяч долларов.

«За вчерашние сутки в Национальном аэропорту Минск было два случая нарушения провоза валюты. Это были два мужчины. Там совершенно другие суммы, другие фамилии», – цитирует его Sputnik.

Как напомнил сотрудник ведомства, вывезти по зеленому коридору из страны можно не более десяти тысяч долларов.

«А если больше этой суммы, то, пожалуйста, через «красный» коридор, и нужно задекларировать», – добавил собеседник издания.

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