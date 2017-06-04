Эммануил Виторган рассказал о будущем отцовстве

Новость о том, что 77-летний Эммануил Виторган станет отцом в третий раз, на днях буквально взорвала интернет. Поклонники знаменитого российского артиста гадали, правда это или нет? И вот наконец актер сам рассказал, как все обстоит на самом деле.

Гостем очередного выпуска программы «Секрет на миллион» стал Эммануил Виторган.

Информация об участии знаменитого артиста в популярном шоу наделала много шума еще до выхода передачи. А все из-за того, что в Сети появилась информация о том, что 77-летний актер станет отцом в третий раз. Нынешняя супруга Виторгана опровергла «эту глупость», и все же поклонники были заинтригованы.

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Как рассказал сам Эммануил Гедеонович, у них с супругой Ириной Млодик будут общие дети.

«Когда точно не знаю, но будут», — заявил артист. Актер поделился, что несколько лет назад они с женой планировали взять ребенка из детдома, но в итоге не сложилось.

Кроме этого Виторган рассказал, что до сих пор не общается с дочерью Ксений от первого брака с Тамарой Румянцевой.

«Прошло уже много лет, но она так и не простила меня», — признался Эммануил, подразумевая его уход к Алле Балтер, с которой он прожил 30 лет до ее смерти.





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