Полина Гагарина рассказала, как худеет после рождения дочки

Полина Гагарина совсем недавно стала мамой во второй раз, однако певица уже вернулась к работе и начала выходить в свет. На днях она приняла участие в онлайн-шоу «ОК на связи!». 30-летняя российская певица раскрыла секрет, как ей удалось так быстро вернуться в форму после рождения дочери Мии.

Буквально месяц назад Полина Гагарина родила дочку, однако уже сейчас она выглядит невероятно стройной и подтянутой.

На днях в эфире шоу «ОК на связи!» исполнительница поведала о том, как возвращается в форму после беременности и какую диету соблюдает.

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«Рацион моих последних четырех недель, всем, я думаю, это очень интересно, — это курица и брокколи. Без соли, без сахара. Вода. Ну так, чтобы просто не упасть где-нибудь», —

призналась Гагарина.

Во время беременности исполнительница поправилась на 25 килограммов — сегодня она активно работает над собой в спортзале.

Судя по внешнему виду Гагариной, усилия того стоят — уже через две недели после родов певица выступила на первом концерте и выглядела так, будто не рожала вовсе!





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