Анна Седокова впервые предстала на снимке с будущим мужем

Анна Седокова
 

Анна Седокова. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Чуть больше месяца назад Анна Седокова стала мамой в третий раз. Поклонники певицы поздравляли ее с этим радостным событием и продолжали гадать, кто же является отцом мальчика с необычным именем Гектор? В прессе довольно долго муссировались слухи о том, что избранником экс-солистки «ВИА Гры» является 25-летний наследник российского бизнесмена по имени Артем. Однако сама певица не подтверждала, но и не опровергала эту информацию. Первым снимком возлюбленных в социальных сетях поделился певец Андрей Ковалев.

4 июня совместный снимок Анны Седоковой и ее возлюбленного Артема в своем Инстаграме опубликовал музыкант Андрей Ковалев.

«Приятно что Аня и Артем вместе и счастливы... С моей легкой руки!! Год назад я их познакомил на Премии Ру-Тв !!)) И растет маленький Гектор!! И скоро свадьба!! И впереди долгая и счастливая жизнь!!! Горько!!)))» — подписал снимок Ковалев (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

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Интернет-пользователи, а в особенности поклонницы Седоковой пришли в полный восторг, увидев наконец-то Анну и Артема вместе. Ведь

артистка, прежде активно публиковавшая снимки своих избранников, на этот раз решила, что личная жизнь на то и личная, чтобы никому ее не показывать.

Впрочем, некоторые фолловеры отметили, что Ковалев «поступил некорректно, выложив фотографию, так как Анна не хотела озвучивать свои отношения».

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