СМИ: Алла Пугачева и Максим Галкин стали гражданами Евросоюза

В конце мая Максим Галкин устроил для фолловеров онлайн-экскурсию по своему особняку в деревне Грязь. Интернет-пользователи с интересом рассматривали фотографии дома, в котором 40-летний юморист живет со своей супругой Аллой Пугачевой и двумя детьми. Теперь же поклонники знаменитой пары мечтают поскорее увидеть их новых дом. В Сети появилась информация о том, что чета приобрела недвижимость на Кипре.
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В Сети обсуждают новое крупное приобретение звездной пары. По сообщениям российских СМИ, Максим и Алла купили дом на Кипре стоимостью около двух миллионов евро.
Вместе с недвижимостью Пугачева и Галкин автоматически получили и кипрское гражданство. А так как с 2004 года остров входит в Евросоюз, это значит, что супруги теперь являются жителями Евросоюза и могут беспрепятственно путешествовать по 28 странам без предъявлении визы.
Ранее адвокат Семен Погосян сообщил, что знаменитости обратились к нему за юридической помощью и купили элитную недвижимость на морском побережье Кипра.
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