СМИ: Алла Пугачева перенесла срочную операцию

По сообщениям российских СМИ, 68-летняя Алла Пугачева перенесла сложную хирургическую процедуру — стентирование сосудов. Операция прошла успешно, и Примадонну российской эстрады уже выписали из клиники.

Как сообщает Life.ru, певица обратилась к медикам с жалобами на здоровье еще 26 мая. После обследования врачи приняли решение провести срочную операцию.

Алла Борисовна успешно перенесла стентирование сосудов — процедуру по установке специального каркаса (стента) внутри сосуда, чтобы расширить его узкую часть.

Эту операцию проводят для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Реклама

Примадонну выписали из больницы 30 мая.

К слову, 68-летняя певица уже в третий раз переносит процедуру: в 2008 и 2010 годах она уже обращалась за помощью к медикам. Но поклонникам не стоит волноваться — 5 июня Максим Галкин в своем Инстаграме выложил видео из Юрмалы, на котором Алла Пугачева обедает в ресторане на берегу моря с Лаймой Вайкуле.

Судя по всему, артистка снова проведет лето на латвийском побережье, где климат, воздух и тишина способствуют быстрому восстановлению.























































Aizvērt Юрмальские апартаменты Аллы Пугачевой TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes Publicitātes







Еще по этой теме