СМИ: Алла Пугачева перенесла срочную операцию

Алла Пугачева
 

Алла Пугачева. Фото: RIA Novosti/Scanpix

По сообщениям российских СМИ, 68-летняя Алла Пугачева перенесла сложную хирургическую процедуру — стентирование сосудов. Операция прошла успешно, и Примадонну российской эстрады уже выписали из клиники.

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Как сообщает Life.ru, певица обратилась к медикам с жалобами на здоровье еще 26 мая. После обследования врачи приняли решение провести срочную операцию.

Алла Борисовна успешно перенесла стентирование сосудов — процедуру по установке специального каркаса (стента) внутри сосуда, чтобы расширить его узкую часть.

Эту операцию проводят для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

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Примадонну выписали из больницы 30 мая.

К слову, 68-летняя певица уже в третий раз переносит процедуру: в 2008 и 2010 годах она уже обращалась за помощью к медикам. Но поклонникам не стоит волноваться — 5 июня Максим Галкин в своем Инстаграме выложил видео из Юрмалы, на котором Алла Пугачева обедает в ресторане на берегу моря с Лаймой Вайкуле.

Судя по всему, артистка снова проведет лето на латвийском побережье, где климат, воздух и тишина способствуют быстрому восстановлению.

Юрмальские апартаменты Аллы Пугачевой

Фото: Юрмальские апартаменты Аллы Пугачевой1

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