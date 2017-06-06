ФОТО: Бритни Спирс спустилась в метро в мини

Американская поп-принцесса Бритни Спирс, несмотря на финансовые возможности, тоже иногда вынуждена спускаться в метро и ездить в душных вагонах, держась за поручень. 5 июня певицу заметили папарацци при посадке в Токио, откуда она на поезде отправилась в Осако - место следующего концерта.

В метро Бритни спустилась в компании спортивного мужчины в солнечных очках. Сопровождающий нес чемоданы с вещами певицы.

В руке Спирс несла небольшой кошелек, а одета артистка была в открытый желтый топ с глубоким декольте, босоножки на танкетке и мини-шорты.

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Фото: Splash/Vida Press

Фото: Splash/Vida Press

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