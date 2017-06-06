Мария Максакова вспомнила об унижении, которому ее подвергла мать

На днях 39-летняя Мария Максакова дала интервью одному из украинских телеканалов и подробно рассказала о своих отношениях с 76-летней матерью Людмилой. По словам оперной дивы, ее вражда со знаменитой родительницей началась практически с самого детства.

Мария и Людмила Максаковы окончательно рассорились после резкого высказывания актрисы о смерти зятя, убитого 24 марта в Киеве.

Оперная дива, узнав, как мать отреагировала на убийство Дениса Вороненкова, заявила, что не собирается больше с ней общаться.

Однако на днях выяснилось, что противостояние матери и дочери началось гораздо раньше.

Реклама

В интервью телеканалу ZIK, которое было процитировано в программе «Русские сенсации», Мария вспомнила, какие унижения ей пришлось терпеть в родительском доме. А маму будущая певица видела так редко, что не отличала от других актрис. Отношения окончательно испортились, когда Людмила и Мария начали жить вместе.

«Я стала пользоваться косметикой, маму это раздражало. Однажды я накрасилась, а она взяла грязную губку, которой моют посуду, дурно пахнущую, и попробовала смыть. Я стерпела это унижение, но помню о нем до сих пор.

Я поняла, что с этой женщиной мне придется и дальше общаться, как бы она со мной ни обращалась», — рассказала Максакова.

Впрочем, несмотря на страшную обиду Мария назвала в честь матери свою единственную дочь, отцом которой является Владимир Тюрин.







Еще по этой теме