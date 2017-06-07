ФОТО: 50-летнюю Холли Берри заподозрили в третьей беременности

Холли Берри
 

Холли Берри. Фото: AP/Scanpix

На днях Холли Берри посетила Chrysalis Butterfly Ball. Для мероприятия актриса выбрала облегающее серебряное платье, расшитое пайетками. Обычно вещи подобного кроя идеально садятся на стройной голливудской красавице, но не в этот раз. Стильный наряд подчеркнул изменившиеся формы одной из самых известных «девушек Бонда», и журналисты сделали вывод, что Холли ждет еще одного ребенка.

В 41 год Холли Берри удалось родить первенца, дочь Налу. А когда актрисе было 47 лет, на свет появился ее второй ребенок — малыш Масео.

Сейчас поклонники и журналисты подозревают, что голливудская дива вновь готовится к пополнению в семействе.

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На такие мысли публику натолкнули свежие фото актрисы, на которых ее фигура выглядит несколько округлившейся.

Фото: AP/ScanPix

На закрытой вечеринке Chrysalis Butterfly Ball, прошедшей в минувшие выходные в американском городке Брентвуд, обладательница «Оскара» сияла во всех смыслах этого слова в серебристом обтягивающем платье.

Живот Холли заметно выпирал, но ее это не смущало: напротив, шатенка нежно придерживала его руками и слегка поглаживала.

На Берри тут же посыпались поздравления, однако один из ее друзей поспешил опровергнуть радостные новости.

В разговоре с корреспондентами американского портала TMZ близкий к актрисе источник дал понять, что на самом деле о беременности не идет и речи.

Впрочем, быть может, инсайдер просто хотел огородить Холли от излишнего внимания.

Фото: Wenn/Vida Press

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