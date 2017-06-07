ФОТО: 50-летнюю Холли Берри заподозрили в третьей беременности

На днях Холли Берри посетила Chrysalis Butterfly Ball. Для мероприятия актриса выбрала облегающее серебряное платье, расшитое пайетками. Обычно вещи подобного кроя идеально садятся на стройной голливудской красавице, но не в этот раз. Стильный наряд подчеркнул изменившиеся формы одной из самых известных «девушек Бонда», и журналисты сделали вывод, что Холли ждет еще одного ребенка.

В 41 год Холли Берри удалось родить первенца, дочь Налу. А когда актрисе было 47 лет, на свет появился ее второй ребенок — малыш Масео.

Сейчас поклонники и журналисты подозревают, что голливудская дива вновь готовится к пополнению в семействе.

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На такие мысли публику натолкнули свежие фото актрисы, на которых ее фигура выглядит несколько округлившейся.

Фото: AP/ScanPix

На закрытой вечеринке Chrysalis Butterfly Ball, прошедшей в минувшие выходные в американском городке Брентвуд, обладательница «Оскара» сияла во всех смыслах этого слова в серебристом обтягивающем платье.

Живот Холли заметно выпирал, но ее это не смущало: напротив, шатенка нежно придерживала его руками и слегка поглаживала.

На Берри тут же посыпались поздравления, однако один из ее друзей поспешил опровергнуть радостные новости.

В разговоре с корреспондентами американского портала TMZ близкий к актрисе источник дал понять, что на самом деле о беременности не идет и речи.

Впрочем, быть может, инсайдер просто хотел огородить Холли от излишнего внимания.

Фото: Wenn/Vida Press

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