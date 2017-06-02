ФОТО: 46-летняя Анастасия Заворотнюк удивила «новым» лицом

Анастасия Заворотнюк
 

Анастасия Заворотнюк. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Поклонники звезды сериала «Моя прекрасная няня» 46-летней Анастасии Заворотнюк заподозрили, что актриса стала пользоваться услугами пластических хирургов. Несмотря на то, что ранее артистка не раз говорила, что выступает против пластики и «уколов красоты», последние ее снимки говорят об обратном.

Пользователи Сети отметили, что Заворотнюк изменилась до неузнаваемости: на ее лице нет ни одной морщинки, ее губы стали пухлее, а также изменился разрез глаз.

Анастасию Заворотнюк заподозрили в пластике Поклонники заподозрили актрису в пластических операциях - их смутили фотографии звезды, сделанные на благотворительном фестивале «Радуга», где Заворотнюк выступила в роли ведущей. «А что случилось с лицом?» - стали спрашивать у актрисы подписчики. Кто-то намекал, а кто-то и вовсе уличил Анастасию в чрезмерном увлечении пластической хирургией. Действительно, на снимках Настя не похожа на саму себя: одутловатое лицо, узкие глаза и слишком гладкая кожа. По мнению поклонников Заворотнюк неудачно сделала круговую подтяжку лица, и испортила свое красивое лицо. #анастасиязаворотнюк #заворотнюк #радуга #фестиваль #пластика #подтяжка #блефаропластика #шоубизнес #шоубиз #музыка #кино #новостизвезд #новостизвёзд #лайки #популярно #популярное #интересно #знаменитости #звезды #селебрити #подпишись

A post shared by В мире шоубиза! Все новости🔥 (@shoubiz_naiznanku) on

Реклама

Фолловеры тут же предположили, что Анастасия отступила от своих принципов и сделала контурную пластику.

Нашлись и те, кто заявил, что актриса просто перестаралась с фотошопом.

Вчера прошёл вот уже 5 по счету, детский благотворительный фестиваль "Радуга"! Эмоции переполняют... Настолько все ярко, красочно и красиво, что дух захватывает! На концерт были приглашены звезды мирового уровня: группа Лицей, Маша Распутина, немецкая группа Чингис Хан, Наталья Гулькина, Зара и Александр Серов. Руководила всем этим праздником обворожительная Анастасия Заворотнюк! Это был не забываемый день...❤️🔥 #ставрополь#ипатовскийрайон#дербентовка#деньзащитыдетей#фестивальрадуга#зара#александрсеров#анастасиязаворотнюк#распутина#чингисхан#гулькина#группалицей

A post shared by Анастасия (@nastasica19) on

Бурные обсуждения внешности звезды привели к тому, что она удалила провокационные снимки из своего «Инстаграма», никак не прокомментировав перемены на лице.

Еще по этой теме
Шокирующие снимки: звезда экрана изменилась до неузнаваемости

Шокирующие снимки: звезда экрана изменилась до неузнаваемости

ФОТО: Пластика изменила Светлану Лободу до неузнаваемости

ФОТО: Пластика изменила Светлану Лободу до неузнаваемости

Звезда «Моей прекрасной няни» изменилась до неузнаваемости

Звезда «Моей прекрасной няни» изменилась до неузнаваемости


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rāmava, 160000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 52500 EUR
Квартира
Квартира, Baltezers, 495000 EUR

reklama.vesti.lv

Курьезы во время выборов Новости

Курьезы во время выборов

Названы продукты, от которых нужно отказаться с возрастом Wo&Men

Названы продукты, от которых нужно отказаться с возрастом

В США создали картонные очки для дополненной реальности Hi-Tech

В США создали картонные очки для дополненной реальности

Выборы 2017: как жители решали судьбу своих городов Новости

Выборы 2017: как жители решали судьбу своих городов

Ночь выборов: Как партии ожидали результаты Новости

Ночь выборов: Как партии ожидали результаты

Знаменитости

Актеры

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Jūrmala
270 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 