ФОТО: 46-летняя Анастасия Заворотнюк удивила «новым» лицом

Поклонники звезды сериала «Моя прекрасная няня» 46-летней Анастасии Заворотнюк заподозрили, что актриса стала пользоваться услугами пластических хирургов. Несмотря на то, что ранее артистка не раз говорила, что выступает против пластики и «уколов красоты», последние ее снимки говорят об обратном.

Пользователи Сети отметили, что Заворотнюк изменилась до неузнаваемости: на ее лице нет ни одной морщинки, ее губы стали пухлее, а также изменился разрез глаз.

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Фолловеры тут же предположили, что Анастасия отступила от своих принципов и сделала контурную пластику.

Нашлись и те, кто заявил, что актриса просто перестаралась с фотошопом.

Бурные обсуждения внешности звезды привели к тому, что она удалила провокационные снимки из своего «Инстаграма», никак не прокомментировав перемены на лице.

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