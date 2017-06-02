ФОТО: 46-летняя Анастасия Заворотнюк удивила «новым» лицом

Поклонники звезды сериала «Моя прекрасная няня» 46-летней Анастасии Заворотнюк заподозрили, что актриса стала пользоваться услугами пластических хирургов. Несмотря на то, что ранее артистка не раз говорила, что выступает против пластики и «уколов красоты», последние ее снимки говорят об обратном.
Пользователи Сети отметили, что Заворотнюк изменилась до неузнаваемости: на ее лице нет ни одной морщинки, ее губы стали пухлее, а также изменился разрез глаз.
Анастасию Заворотнюк заподозрили в пластике Поклонники заподозрили актрису в пластических операциях - их смутили фотографии звезды, сделанные на благотворительном фестивале «Радуга», где Заворотнюк выступила в роли ведущей. «А что случилось с лицом?» - стали спрашивать у актрисы подписчики. Кто-то намекал, а кто-то и вовсе уличил Анастасию в чрезмерном увлечении пластической хирургией. Действительно, на снимках Настя не похожа на саму себя: одутловатое лицо, узкие глаза и слишком гладкая кожа. По мнению поклонников Заворотнюк неудачно сделала круговую подтяжку лица, и испортила свое красивое лицо. #анастасиязаворотнюк #заворотнюк #радуга #фестиваль #пластика #подтяжка #блефаропластика #шоубизнес #шоубиз #музыка #кино #новостизвезд #новостизвёзд #лайки #популярно #популярное #интересно #знаменитости #звезды #селебрити #подпишись
Фолловеры тут же предположили, что Анастасия отступила от своих принципов и сделала контурную пластику.
Нашлись и те, кто заявил, что актриса просто перестаралась с фотошопом.
Вчера прошёл вот уже 5 по счету, детский благотворительный фестиваль "Радуга"! Эмоции переполняют... Настолько все ярко, красочно и красиво, что дух захватывает! На концерт были приглашены звезды мирового уровня: группа Лицей, Маша Распутина, немецкая группа Чингис Хан, Наталья Гулькина, Зара и Александр Серов. Руководила всем этим праздником обворожительная Анастасия Заворотнюк! Это был не забываемый день...❤️🔥 #ставрополь#ипатовскийрайон#дербентовка#деньзащитыдетей#фестивальрадуга#зара#александрсеров#анастасиязаворотнюк#распутина#чингисхан#гулькина#группалицей
Бурные обсуждения внешности звезды привели к тому, что она удалила провокационные снимки из своего «Инстаграма», никак не прокомментировав перемены на лице.Еще по этой теме