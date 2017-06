ФОТО: 46-летняя Анастасия Заворотнюк удивила «новым» лицом

Анастасию Заворотнюк заподозрили в пластике Поклонники заподозрили актрису в пластических операциях - их смутили фотографии звезды, сделанные на благотворительном фестивале «Радуга», где Заворотнюк выступила в роли ведущей. «А что случилось с лицом?» - стали спрашивать у актрисы подписчики. Кто-то намекал, а кто-то и вовсе уличил Анастасию в чрезмерном увлечении пластической хирургией. Действительно, на снимках Настя не похожа на саму себя: одутловатое лицо, узкие глаза и слишком гладкая кожа. По мнению поклонников Заворотнюк неудачно сделала круговую подтяжку лица, и испортила свое красивое лицо. #анастасиязаворотнюк #заворотнюк #радуга #фестиваль #пластика #подтяжка #блефаропластика #шоубизнес #шоубиз #музыка #кино #новостизвезд #новостизвёзд #лайки #популярно #популярное #интересно #знаменитости #звезды #селебрити #подпишись

