СМИ: Звезда «Универа» готовится стать матерью в третий раз

Мария Кожевникова
 

Мария Кожевникова. Фото: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

После последнего выхода в свет Марии Кожевниковой в Сети появились слухи о том, что в скором времени она родит третьего ребенка. На днях источники из окружения актрисы подтвердили радостную новость о скором прибавлении в семье.

Мария Кожевникова и ее муж Евгений Васильев вместе воспитывают двоих сыновей — 3-летнего Ивана и 2-летнего Максима. Все свободное время актриса старается проводить со своими детьми и часто рассказывает о них в своем Инстаграме.

Однако недавно в Сети появились слухи о том, что Мария в скором времени вновь станет матерью.

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Близкие друзья Кожевниковой и ее мужа дали интервью порталу StarHit, в котором рассказали о том, что актриса находится на шестом месяце:

«Беременность у Маши проходит легко. Не было токсикоза, слабости. За питанием старается следить, чтобы не слишком сильно поправиться.

Они с мужем хотят большую семью, планировали еще детей, поэтому новость о том, что скоро снова станут родителями, их невероятно осчастливила.

Женя всегда был заботливым супругом, а сейчас просто окружил ее вниманием — часть домашних забот взял на себя.

Радует Машу то цветами, то сладеньким. Они с мужем очень разные по характеру, но между ними царит такая гармония, какую редко можно встретить».

Как утверждают источники из окружения семьи Кожевниковой, их дети с нетерпением ожидают, когда у них появится братик или сестренка.

Почему-то я запомнила этот день...

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