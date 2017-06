Эффектно! Ревва вышел на красную дорожку «Кинотавра» в образе женщины

Сегодня на Открытии Кинотавра я впервые представил публике свой новый образ-Александру Павловну Фишман ( @sasha_fishman_official ) - героиню фильма "Бабушка лёгкого поведения", который выйдет в прокат 17-го августа этого года во всех кинотеатрах Планеты.Увидимся в кино... #кино #фестиваль #кинотавр #фишман #ревва #бабушкалегкогоповедения #комедия #юмор #aaaaa

