Эффектно! Ревва вышел на красную дорожку «Кинотавра» в образе женщины

Фото: Sputnik/Scanpix

42-летний шоумен Александр Ревва решил появиться на открытии «Кинотавра»-2017 в образе своей героини из нового фильма «Бабушка легкого поведения» и произвел фурор. Актер с удовольствием делал селфи и фотографировался с коллегами.