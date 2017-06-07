Эффектно! Ревва вышел на красную дорожку «Кинотавра» в образе женщины

42-летний шоумен Александр Ревва решил появиться на открытии «Кинотавра»-2017 в образе своей героини из нового фильма «Бабушка легкого поведения» и произвел фурор. Актер с удовольствием делал селфи и фотографировался с коллегами.
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Дамский образ Александра Реввы стал неожиданностью для гостей и зрителей «Кинотавра».
Столь необычный look был выбран не случайно — таким образом актер презентовал новую комедию Марюса Вайсберга «Бабушка легкого поведения», в котором сыграл пожилую Александру Павловну Фишман.
Выход Александра Реввы прошел под бурные аплодисменты и восторженные возгласы поклонников.
Другие знаменитости, в том числе коллега артиста по фильму Глюкоза, с удовольствием фотографировались с самой неотразимой «дамой» кинофестиваля.
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Сегодня на Открытии Кинотавра я впервые представил публике свой новый образ-Александру Павловну Фишман ( @sasha_fishman_official ) - героиню фильма "Бабушка лёгкого поведения", который выйдет в прокат 17-го августа этого года во всех кинотеатрах Планеты.Увидимся в кино... #кино #фестиваль #кинотавр #фишман #ревва #бабушкалегкогоповедения #комедия #юмор #aaaaa