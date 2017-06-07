Эффектно! Ревва вышел на красную дорожку «Кинотавра» в образе женщины

 

Фото: Sputnik/Scanpix

42-летний шоумен Александр Ревва решил появиться на открытии «Кинотавра»-2017 в образе своей героини из нового фильма «Бабушка легкого поведения» и произвел фурор. Актер с удовольствием делал селфи и фотографировался с коллегами.

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Дамский образ Александра Реввы стал неожиданностью для гостей и зрителей «Кинотавра».

Столь необычный look был выбран не случайно — таким образом актер презентовал новую комедию Марюса Вайсберга «Бабушка легкого поведения», в котором сыграл пожилую Александру Павловну Фишман.

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Выход Александра Реввы прошел под бурные аплодисменты и восторженные возгласы поклонников.

Другие знаменитости, в том числе коллега артиста по фильму Глюкоза, с удовольствием фотографировались с самой неотразимой «дамой» кинофестиваля.

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