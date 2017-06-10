Джаред Лето рассказал, почему у него нет детей

Лидер рок-группы Thirty Seconds to Mars и оскароносный актер Джаред Лето дал откровенное интервью изданию ES Magazine, в котором рассказал о причинах своего одиночества и отсутствия детей.

45-летний Джаред признался, что является очень замкнутым человеком, у которого есть всего два лучших друга — актер Леонардо Ди Каприо и итальянский модельер и директор Gucci Алессандро Микеле, а так как приятели Лето достаточно занятые люди, то музыкант часто проводит свободное время за просмотром ужастиков.

Также он признался, что не решился завести ребенка ни с одной из своих возлюбленных, среди которых были знаменитые красавицы Скарлетт Йоханссон и Камерон Диас. По словам актера,

это требуют слишком много внимания и времени, которое он детям пока отдавать не готов.

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«Я думаю, что действительно важно присутствовать, если у вас есть дети. У меня есть много вещей, о которых нужно позаботиться», — отметил он.

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